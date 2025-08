Масирана нощна атака: Русия унищожи 112 украински дрона

Т рима души са убити тази нощ при нанесени от украински дронове удари в Ростовска и Пензенска област в Южна Русия, както и в отдалечената от фронта Самарска област, съобщиха местните власти, цитирани от Франс прес.

По-рано руското министерство на отбраната съобщи, че средствата за противовъздушна отбрана (ПВО) са прехванали и унищожили през нощта общо 112 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над Русия. Ведомството уточни, че 34 дрона са били свалени над Ростовска област, 31 - над Краснодарския край, 12 над Воронежка област, 11 над Рязанска, 5 над Самарска, 4 над територията на Пензенска област, 2 над Белгородска област и по един над Република Крим и Липецка област. Още 11 дрона са свалени над Азовско и Черно море.

Възрастен мъж е загинал в район на град Самара, съобщи губернаторът на Самарска област Вячеслав Федоришчев, цитиран от ТАСС. АФП отбелязва, че градът на река Волга се намира на около 800 километра от украинската граница. Мъжът е бил във вилата си, която се подпалила при падането на отломки от дронове, уточни в мрежата "Телеграм" губернаторът.

