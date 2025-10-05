Свят

Мащабни шествия в Европа в подкрепа на Палестина

Според полицията около 70 000 души излязоха на улиците в Барселона в рамките на един от няколкото пропалестински протеста, които се проведоха в Испания

5 октомври 2025, 15:39
Борис Писториус: Дроновете над германски летища са провокация от Путин
Свлачища, мълнии и наводнения в Непал, има десетки жертви
Ислямски държави: Планът на Тръмп е реален шанс за мир в Газа
Зеленски: Русия атакува Украйна с над 50 ракети и близо 500 дрона
Край на изборния ден в Чехия: Кой ще управлява страната?
Израел е нанесъл удари в Газа въпреки призива на Тръмп
Световни реакции на призивите на Тръмп за край на бомбардировките в Газа
Вълна от протести заля Европа заради войната в Газа

О громно количество хора се включиха в пропалестински митинги в Европа, призовавайки за незабавно прекратяване на войната в Газа и освобождаването на активистите на борда на флотилията, пренасяща хуманитарна помощ за територията, предаде АФП.

Организаторите на протеста в Рим заявиха, че стотици хиляди хора са излезли на улиците за четвърти пореден ден, след като Израел пресече пътя на флотилията от 45 кораба, която се опитваше да достигне Газа по-рано тази седмица.

Според полицията около 70 000 души излязоха на улиците в Барселона в рамките на един от няколкото пропалестински протеста, които се проведоха в Испания.

На други места няколко хиляди души дефилираха през центъра на ирландската столица Дъблин, за да отбележат това, което организаторите нарекоха „две години геноцид“ в Газа.

Заедно с Ирландия, Испания е един от най-острите европейски критици на военната офанзива на Израел в Газа, която беше предизвикана от атаката на бойци от Хамас на 7 октомври 2023 г. срещу израелски селища в близост до ивицата Газа.

В Италия обаче крайнодясното правителство на премиера Джорджия Мелони беше критикувано за бездействието си по отношение на обсадата на палестинската територия.

Мелони обвини демонстрантите, че са осквернили статуята на папа Йоан Павел II с графити пред главната жп гара в Рим, наричайки това „срамно деяние“.

„Те твърдят, че излизат на улицата за мир, но оскърбяват паметта на човек, който беше истински защитник и строител на мира“, заяви тя в изявление.

Протестиращите в италианската столица, сред които имаше и семейства с деца, викаха „Всички сме палестинци“, „Свобода за Палестина“ и „Спрете геноцида“, като много от тях носеха палестински знамена и черно-бели карирани кефии.

Флотилията „Глобал Сумуд“, която беше задържана на 1 октомври, напусна Барселона в началото на септември и се опитваше да пробие израелската блокада на Газа, където според ООН е настъпил глад.

Около 50 испанци от флотилията са задържани от Израел, заяви испанският външен министър Хосе Мануел Албарес в интервю за обществената телевизия, излъчено в събота.

Организаторите на флотилията твърдят, че действията на Израел са „незаконни“, тъй като корабите са били задържани, докато са плавали в международни води.

Премиерът Педро Санчес заяви, че Израел трябва да бъде изключен от международния спорт заради войната в Газа, точно както Русия беше наказана за нахлуването си в Украйна.

През септември Испания заяви, че ще забрани вноса от израелските селища в окупирания Западен бряг, които бяха описани от шефа на ООН по правата на човека Волкер Турк като военно престъпление.

В Ирландия ораторите призоваха за санкции срещу Израел и незабавно прекратяване на конфликта, както и за участие на палестинците в плана за прекратяване на огъня.

„Всеки план, изготвен без участието на лидерите или засегнатите хора, трябва да бъде подозрителен“, заяви 37-годишният лекар Джон-Пол Мърфи.

В Лондон полицията заяви, че е арестувала най-малко 355 души по време на събрание в подкрепа на забранената група „Палестина Акшън“. Премиерът Киър Стармър призова да не се провеждат протести през уикенда след смъртоносното нападение над синагога на 2 октомври. 

Източник: БГНЕС    
Пропалестински протести Газа Израел Хуманитарна помощ Флотилия Европа Военна офанзива Санкции Испания Прекратяване на огъня
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
