Марк Зукърбърг си купи готически замък в Ирландия за десетки милиони

- Марк Зукърбърг е купил готическия Strancally Castle в югоизточна Ирландия, построен около 1830 г. с изглед към река Блекуотър.
- Цената на сделката не е публична, но Irish Times оценява стойността на имота на 20-30 млн. евро. Замъкът е бил основно ремонтиран през 2003 г.
- Зукърбърг и семейството му заявяват, че са развълнувани да се грижат за историческия имот. Ирландия е важен център за Meta с около 1500 служители.
Meta's Zuckerberg buys 19th-century castle in southeast of Ireland https://t.co/AKBHUbfOJa https://t.co/AKBHUbfOJa— Reuters (@Reuters) August 20, 2026
Марк Зукърбърг, главният изпълнителен директор на „Мета” (Meta), е купил готически замък от 19-и век с изглед към река в югоизточната част на Ирландия, съобщи негов говорител, цитиран от Ройтерс. Замъкът е на 200 километра от европейската централа на компанията му.
Замъкът Странкали (Strancally Castle) е построен около 1830 г. върху земя с изглед към река Блекуотър и е претърпял мащабен ремонт през 2003 г., според държавния архитектурен архив.
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Сделката не фигурира в ирландския държавен регистър на цените на имотите. „Айриш Тайм” (Irish Times), който първи съобщи за покупката, оцени, че имотът може да струва между 20 и 30 милиона евро.
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Говорител на Зукърбърг заяви, че той и семейството му са „развълнувани да продължат да се грижат за този исторически дом и очакват с нетърпение да прекарват време в Ирландия“.
„Мета” има около 1500 служители в Ирландия, където редица американски технологични мултинационални компании са разположили европейските си централи, отчасти заради благоприятния данъчен режим в страната.