Мария и Катерина: Какво се знае за дъщерите на Путин?

Т е са висшистки, владеят по няколко европейски езика и са живели в Дрезден като деца. Това са публично известните факти за Мария Воронцова и Катерина Тихонова - двете дъщери на руския президент Владимир Путин.

Според официалната биография на руския президент Мария е родена през 1985 г., малко преди семейството да се премести в Дрезден, където Путин работи за КГБ, съобщава DW. В бившата ГДР през 1986 г. е родена втората му дъщеря Катерина. Путин е женен за майка им - бившата стюардеса Людмила - от 1983 до 2014 година.

Според публикации в руските медии Мария Воронцова е ендокринолог, работи в научен медицински център, който изследва терапии за лечението на рак. Според някои източници тя е съсобственик на центъра, информира DW.

"Воронцова ръководи финансирани от държавата програми, които са получили милиарди долари от Кремъл за генетични изследвания", съобщава Министерство на финансите на САЩ. Тя е омъжена за холандския бизнесмен Йорист Йост Фаасен, който по информация на БиБиСи е работил за "Газпром". Предполага се, че двамата са разделени.

Тихонова - учен и професионален танцьор

По информация на американското министерство на финансите 35-годишната ѝ сестра Катерина Тихонова е експерт в сферата на технологиите и работи за руската отбранителна индустрия. Тя ръководи проекта Innopraktika за изграждане на научен и изследователски център към Московския държавен университет. Преди години Катерина Тихонова привлече вниманието на руските медии като акробатична танцьорка. Смята се, че е била омъжена за банкера Николай Шамалов, с когото се е разделила през 2018 година.

През 2011 година сп. "Форбс" обяви Шамалов за един от най-младите милиардери в Русия. Разследване от 2015 г. на агенция Ройтерс изчисли стойността на активите, държани от семейството на Тихонова, на около 2 млрд. долара.

Разкрития на сп. „Шпигел“ и руската разследваща платформа "Istories" от лятото на 2022 година показаха, че от 2015 година насам Катерина Тихонова явно е пътувала повече от 20 пъти до Германия, за да се среща с мъж, с когото отдавна поддържала лична връзка. Става дума за Игор Зеленский – руски творец, който не е роднина на украинския президент Володимир Зеленски. До април тази година Игор е бил ръководител на Баварския държавен балет и навярно е баща на четиригодишната дъщеря на Тихонова.

