Малтретирани и притискани в ъгъла: Защо Мис Америка и Мис Тийн Америка се отказаха от титлите си?

М ис САЩ 2023 Ноелия Войт и Мис Тийн САЩ 2023 Ума-София Сривастава подадоха оставки в рамките на няколко дни една след друга през май 2024 г., което накара хората да се запитат какво е повлияло на решенията им.

Докато Войт заяви, че изборът ѝ е бил, за да защити психическото си здраве, Сривастава обясни, че е избрала да подаде оставка, защото "личните ѝ ценности вече не съвпадат напълно с посоката на организацията".

Преди оставките на двете момичета, друг служител на организацията "Мис САЩ", директорът на социалните медии, също подаде оставка от поста си. В изявлението си тя твърди, че организацията не подкрепя ролята ѝ и не предлага достатъчно уважение към носителките на титлата.

"Смятам, че начинът, по който сегашното ръководство говори за титулярите си, е непрофесионален и неподходящ", пише тя в изявлението си в Инстаграм и добавя: "Отричам токсичността на работното място и всякакъв вид тормоз."

След оставката на Войт организацията "Мис САЩ" благодари на Войт за времето, прекарано в тази роля, и ѝ пожелава успех в изявление, получено от PEOPLE.

"Благополучието на нашите носителки на титлата е основен приоритет и ние разбираме необходимостта тя да даде приоритет на себе си в този момент. В момента преглеждаме плановете за прехвърляне на отговорностите на наследница и скоро ще обявим коронясването на новата Мис САЩ", се казва в изявлението.

През следващата седмица майките на Войт и Сривастава, Джаклин Войт и Барбара Сривастава, споделиха в предаването "Добро утро, Америка" причините за оставките на дъщерите си.

"Искам да стане ясно, че не става въпрос за това какво могат да получат, за наградите... а за това как са били малтретирани, насилвани, тормозени и притискани в ъгъла. Работата на техните мечти се оказа кошмар", твърди Барбара.

От това, което казаха, че подават оставка, до това как реагира организацията "Мис САЩ", ето всичко, което трябва да знаете за причините, поради които кралиците на конкурса "Мис САЩ" подават оставка.

Кои са Мис САЩ и Мис Тийн САЩ?

Войт става Мис САЩ през септември 2023 г., след като влиза в историята като първата венецуелска американка, спечелила титлата Мис Юта. Тя три пъти заема второ място в щатския конкурс, преди най-накрая да спечели наградата.

"За всеки би било много лесно да стане първи подгласник три пъти и просто да си каже: "О, приключих. Не мога повече да правя това. Но при мен не беше така. Знаех, че трябва да продължа да се движа напред и да продължа да пробивам", казва Войт пред PEOPLE през октомври 2023 г.

През септември тя сбъдва мечтата си, когато е обявена за Мис САЩ.

"За мен е чест да бъда първата венецуелска американка, която ще носи титлата Мис Юта САЩ, и наистина очаквам с нетърпение да разчупя бариерите и да преодолея пропастта между общностите, като мога да говоря испански и да се свържа с голямото испаноезично население в Юта", пише тя в Instagram през юли 2023 г.

Оттогава насам Войт изпълнява задълженията си на кралица на красотата, като участва в изказвания в Капитолия и работи с благотворителни организации.

Нейната по-млада колежка, Сривастава, спечели титлата "Мис Тийн САЩ" същия ден, като влезе в историята и като първата мексиканско-индийска жена и първата участничка от Ню Джърси, спечелила конкурса.

"ТОВА ИСТИНСКО ЛИ Е??? Толкова съм благодарна и поласкана, че съм първата мексикано-индийка, първата от Ню Джърси, вашата МИС ТИЙН САЩ 2023!!! Тази нощ е наистина най-хубавата вечер в живота ми, защото бях коронясана с хората, които ме обичаха и подкрепяха през цялото време, аплодирайки ме в публиката", написа гимназистката в Инстаграм.

Макар че Сривастава се е съсредоточила и върху филантропските си усилия, тя продължава да живее като обикновена гимназистка, посещава баловете и учи за изпити.

През май 2024 г. Сривастава разказва пред PEOPLE, че е била с наведени глави в подготовката си за изпитите за АП, докато е присъствала на благотворителна гала вечер.

"Сега е седмицата на изпитите за АП и утре имам изпит за АП по история на САЩ - сякаш се побърквам", каза тя.

Защо Мис САЩ Ноелия Войт подава оставка?

Войт обяви оставката си през май 2024 г. с изявление, което публикува в своя Instagram. Тя обясни, че "нашето здраве е нашето богатство", и посъветва последователите си "никога да не правят компромиси с физическото и психическото си благополучие".

"В живота силно ценя значението на това да вземате решения, които се чувстват най-добре за вас и за вашето психично здраве. Пътуването ми като Мис САЩ беше невероятно значимо, като представих с гордост Юта, а по-късно и САЩ на Мис Вселена. За съжаление, взех много трудното решение да се откажа от титлата Мис САЩ 2023", написа тя.

Въпреки че тя не уточни защо се оттегля, интернет зевзеци посочиха, че първата буква на всяко от изреченията в изявлението ѝ изписва "Мълча", което накара хората да се запитат дали не крие тайно послание, по NBC.

Броени дни след оставката си Войт говори пред PEOPLE за решението си и надеждите си да продължи да се застъпва за психичното здраве и в бъдеще.

"Наистина съм смазана и благодарна за подкрепата, която получих. Винаги ще бъда застъпник за осведомеността и подкрепата за психичното здраве", каза тя.

Тя продължи: "Така че фактът, че успях да хвърля светлина върху това и да бъда някой, към когото хората могат да гледат с надежда в този смисъл и да им дам да разберат, че ако нещо не е добро за теб, е нормално да се отдръпнеш от него, тогава съм благодарна, че съм този фар на светлината за хората."

Майката на Войт, Джаклин, сподели за GMA, че е разбрала, че нещо не е наред с дъщеря ѝ, след като е взаимодействала след инцидент по време на коледен парад.

"Видях, че Ноелия е толкова стресирана, и си казах: "Какво се е случило? А тя каза: "Мамо, качвай се в колата, качвай се в колата". Когато се качих в колата, казах: "Какво стана? Защото знам, че мъжът е казал нещо, но не успях да го разбера", спомня си Джаклин.

"Мъжът каза на Ноелия: "Харесваш ли стари мъже с пари?". И накара Ноелия да се почувства много, много неудобно", продължава с ужас майката.

От организацията "Мис САЩ" заявиха пред ABC News: "Ние се ангажираме да насърчаваме здравословна, комуникативна и подкрепяща среда за всички участнички, носителки на щатски титли, носителки на национални титли и персонал."

След инцидента Джаклин заяви, че думите на изпълнителния директор и президент на Мис САЩ Лейла Роуз са разочароващи и че според нея организацията не може да попречи на хората да казват разни неща на титулярките по време на изяви.

Защо Мис Тийн САЩ Ума-София Сривастава подаде оставка?

Два дни след оставката на Войт, Сривастава също обяви в Instagram, че се оттегля от поста си поради това, че "личните ѝ ценности" вече не съвпадат с марката.

"След месеци на борба с това решение, направих избора да се откажа от титлата Мис Тийн САЩ 2023", написа тя.

"Благодарна съм за цялата подкрепа на семейството ми, на щатските ми директори, на сестрите ми кралици и на феновете, които ме подкрепяха, откакто спечелих щатската си титла. Винаги ще си спомням за времето, прекарано като Мис Ню Джърси Тийн САЩ, с удоволствие, а преживяването да представям щата си като първо поколение мексикано-индианска американка на национално ниво беше удовлетворяващо само по себе си", признава Ума-София.

По-късно същия ден Сривастава присъства на събитие, на което разяснява решението си да се оттегли от ролята.

"Това определено не беше първият ми избор [да подам оставка]. За съжаление, в момента не мога да кажа нищо повече. Но бих искала да кажа, че това е решение, което изискваше много внимателно обмисляне - и в крайна сметка съм развълнувана да видя какво ще последва", каза тя пред PEOPLE.

Тя добави, че бъдещето ѝ включва колеж и подготовка за изпити.

"Аз съм ученичка в гимназията и ще кандидатствам в колежи.Така че съм развълнувана да изследвам бъдещето си и да открия отново това, което ме прави мен щастлива", каза Сривастава.

Ден след подаването на оставката си Войт разкри пред PEOPLE, че не е знаела, че Сривастава планира да подаде оставка, затова съобщението я е изненадало.

"Всъщност не знаех, че тя ще го направи, така че беше изненадващо и отново, няма много неща, които мога да кажа по въпроса, но ние сме много, много близки. Снощи бяхме заедно на едно събитие и двамата се чувстваме невероятно оптимистично настроени за бъдещето и за това, което то носи и за двама ни поотделно, и заедно", каза тя.

Войт допълва, че пред Сривастава има светло бъдеще, като целта ѝ е да стане дипломат в Министерството на отбраната.

"Тя е наистина невероятен човек и не мога да се гордея повече с нея за това, че наистина показва на своето поколение, на тийнейджърите, на поколението Z, че е нормално да се оттеглиш от нещата, които вече не са добри за теб", каза Войт пред PEOPLE.

Майката на Сривастава, Барбара, също хвърли повече светлина върху решението си да подаде оставка, като сподели, че след като е видяла какво се е случило с Войт, не е могла да продължи да бъде част от организацията.

