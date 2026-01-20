„Приятелю, какво правиш?“ - Тръмп публикува лични съобщения от Макрон

П резидентът на САЩ използва лични съобщения от Макрон и Марк Рюте, за да защити амбициите си към арктическата територия, съобщава Forbes.

Президентът Доналд Тръмп сподели текстови съобщения, за които твърди, че са му изпратени от неговия френски колега Еманюел Макрон и генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Публикациите изглеждат като опит на Тръмп да затвърди искането си САЩ да поемат контрола над Гренландия.

„Приятелю, не те разбирам за Гренландия“

В пост в Truth Social, озаглавен „Бележка от президента на Франция Еманюел Макрон“, Тръмп сподели скрийншот, в който се чете: „Приятелю, ние сме напълно съгласни за Сирия, можем да направим големи неща за Иран, но не разбирам какво правиш по отношение на Гренландия“.

В съобщението Макрон предлага организирането на среща на Г-7 в Париж по-късно тази седмица, веднага след форума в Давос, като добавя: „Мога да поканя украинците, датчаните, сирийците и руснаците в кулоарите“. Източник на CNN, близък до Макрон, вече потвърди автентичността на текста.

Шефът на НАТО също е „в играта“

Тръмп сподели и лично съобщение, за което се твърди, че е от генералния секретар на НАТО Марк Рюте. В него Рюте хвали постиженията на Тръмп в Сирия и обещава да използва медийните си изяви в Давос, за да подчертае работата на президента в Газа и Украйна. Рюте завършва съобщението си с думите, че е „ангажиран с намирането на път напред за Гренландия“, без да дава допълнителен контекст.

Нобелова награда и „исторически претенции“

Коментирайки писмо до норвежкия премиер, в което Тръмп свързва агресивната си позиция за Гренландия с това, че не е спечелил Нобеловата награда за мир, той заяви пред репортери: „Първо, не ме интересува Нобелът. Една много достойна жена (лидерът на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо – бел. ред.) реши да ми даде нейния медал миналата седмица, въпреки че наградата не може да се прехвърля“.

Тръмп отново постави под въпрос суверенитета на Дания над Гренландия: „Те не могат да я защитят. Само защото някаква лодка е отишла там преди 500 години и после е си е тръгнала, това не ви дава право на собственост. Ще говорим за това с различни хора“.

AI изображения и териториални претенции към Канада

Президентът изглежда удвои зaлoга, като сподели генерирано от изкуствен интелект (AI) изображение, на което той, вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио забиват американското знаме в арктическата територия. В друга AI снимка Тръмп е в Овалния кабинет пред карта на Западното полукълбо, на която цяла Канада, Гренландия и Венецуела са показани като част от територията на САЩ.

Атака срещу Великобритания за „Диего Гарсия“

В отделен пост Тръмп нападна и Великобритания заради решението ѝ да прехвърли суверенитета на остров Диего Гарсия (ключова военна база) на Мавриций. „Шокиращо, нашият „блестящ“ съюзник от НАТО, Обединеното кралство, планира да подари острова без никаква причина. Китай и Русия забелязаха този акт на пълна слабост. Това е поредното доказателство защо Гренландия трябва да бъде придобита. Дания и нейните европейски съюзници трябва да направят правилното нещо“, написа Тръмп.

Планирана кризисна среща за Гренландия

Публикацията на Тръмп идва след решението на лидерите на ЕС от изминалия уикенд да се съберат в Брюксел в четвъртък вечер на извънредна среща на върха. Причината са заплахите на американския лидер да наложи нови мита върху стоки от няколко европейски страни заради искането му САЩ да придобият Гренландия.

Макрон вече определи заплахата за мита заради Гренландия като „неприемлива“.

Постът в Truth Social се появи само часове след като американският президент заяви, че ще наложи 200% мито върху френските вина и шампанско. Според Тръмп този ход ще принуди Макрон да се присъедини към неговата инициатива „Съвет на мира“ (Board of Peace), целяща разрешаване на глобални конфликти.

Към момента не е напълно ясно кога точно са били изпратени съобщенията от Макрон до Тръмп.

Според съветници от Елисейския дворец, Макрон трябва да пристигне на годишната среща на Световния икономически форум в Давос, Швейцария, във вторник сутринта и да се завърне в Париж същата вечер. Няма планове той да удължава престоя си до сряда, когато Тръмп пристига в швейцарския курорт.

През декември френският президент заяви, че Европа ще трябва да се ангажира отново в директни преговори с руския президент Владимир Путин, ако последните усилия за мир в Украйна, водени от САЩ, се провалят.

Миналата седмица Макрон посочи, че в момента Франция осигурява две трети от разузнавателната информация за Украйна, като до голяма степен е заменила Съединените щати в тази дейност.