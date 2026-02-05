Свят

Съветник на Макрон на тайно посещение в Москва

Емисарят на френския държавен глава се е срещнал дискретно с Юрий Ушаков

5 февруари 2026, 22:59
Източник: EPA/БГНЕС

Ф ренският президент Еманюел Макрон е изпратил във вторник своя съветник по външната политика Еманюел Бон в Москва за среща с руския му колега и за да подготви възобновяването на диалога между френския лидер и руския президент Владимир Путин, заяви за Франс прес днес източник, запознат с въпроса.

Емисарят на френския държавен глава се е срещнал дискретно с Юрий Ушаков, съветник по външната политика на Путин, каза източникът, потвърждавайки информация на френското седмично списание "Експрес".

Краят на една ера: Европа започва да обръща гръб на САЩ

Това пътуване, което нито Елисейският дворец, нито Кремъл пожелаха да потвърдят или отрекат, е първото от този род от началото на руската инвазия в Украйна преди четири години. То вероятно ще бъде една от последните стъпки преди евентуална бъдеща среща между двамата лидери.

Украинският президент Володимир Зеленски е бил информиран за тази стъпка от своя френски колега, съобщи източникът.

В отговор на въпрос на Франс прес от обкръжението на Макрон се ограничиха само с препратка към президентските изявления от вторник, подчертавайки, че "се водят дискусии на техническо ниво в условия на прозрачност и съгласуваност с президента Зеленски и с основните европейски колеги".

Във вторник френският президент каза, че подновяването на диалога с Путин се подготвя на техническо ниво, без да даде повече подробности.

В излъчено днес интервю за телевизия Ар Ти руският външен министър Сергей Лавров каза, че Путин е готов да приеме телефонно обаждане от своя френски колега, ако става дума за "сериозни разговори".

"Ако искаш да говориш и да разговаряш сериозно за нещо, тогава се обади. Путин винаги ще вдигне телефона. Той изслушва всички предложения", заяви Лавров, подчертавайки, че всяко сериозно предложение ще бъде последвано от конкретна и практическа реакция от страна на Кремъл.

По-голямата част от европейските лидери прекъснаха връзките си с руския президент заради войната в Украйна. Откакто президентът на САЩ Доналд Тръмп се сближи с Путин обаче изкушението за възстановяване на контактите е голямо, за да не бъде оставен американският лидер да действа съвсем сам на дипломатическото поле с Русия.

Декодираха Макрон: Какво написа на Тръмп и какво всъщност имаше предвид

През декември Макрон заяви, че "отново ще бъде полезно да се говори с Путин", което беше добре прието от Кремъл.

Френският президент беше критикуван, че продължава да говори с руския си колега месеци след началото на руската инвазия, но след това той прекъсна всякакъв контакт и започна да говори с все по-остър тон по отношение на Москва.

Макрон и Путин разговаряха за последен път в началото на юли миналата година, като основна тема бяха дипломатическите усилия във връзка с ядрената програма на Иран. В този разговор те изразиха и различията си относно Украйна.

Предишният им телефонен разговор беше на 11 септември 2022 г., припомня АФП.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Еманюел Макрон Владимир Путин
ЕЦБ не промени лихвите, какво значи това за България

ЕЦБ не промени лихвите, какво значи това за България

Украйна показа нова ракета, която може да удари Москва

Украйна показа нова ракета, която може да удари Москва

Тръмп: Имах нужда от това за собственото си его

Тръмп: Имах нужда от това за собственото си его

Обедняване чака всеки трети българин

Обедняване чака всеки трети българин

9 подобрения за здравето на котката, които да направите тази година

9 подобрения за здравето на котката, които да направите тази година

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 5 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 5 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 5 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 5 дни
