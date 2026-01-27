Киър Стармър се подигра със слънчевите очила на Еманюел Макрон

К иър Стармър се пошегува с колегите си световни лидери, пише Politico .

Британският премиер остави строгата си публична фасада в понеделник вечерта, за да се подиграе на президента на Франция Еманюел Макрон по време на запис на подкаста на комика Мат Форде.

Подадени му бяха авиаторски очила, подобни на тези, които Макрон носеше по време на Световния икономически форум в Давос миналата седмица заради здравословен проблем с очите. Стармър ги сложи и се пошегува пред публиката: "Бонжур".

Клипът бе публикуван в TikTok профила на премиера с послание към Макрон: "Talk to me, Goose" - препратка към филма на Том Круз от 1986 г. "Top Gun".

Стармър обясни на Форде, че може да обмисли да носи очилата на международни срещи, но ще му трябват обичайните му очила, за да вижда в парламента.

Това не е първият случай, в който очилата на Макрон предизвикват коментари. "Видях го вчера с тези прекрасни очила. Какво по дяволите се случи?" коментира Доналд Тръмп по време на реч в Давос.

Стармър също разкри, че Тръмп редовно му звъни на мобилния телефон, вместо да използва официалните правителствени канали за комуникация.

"Веднъж бях в апартамента с децата, чистех масата след вечеря, а телефонът звънна, беше Доналд на телефона", сподели той.

"Друг път, бих казал, доста неудобно, по средата на мача Арсенал - ПСЖ", добави премиерът, като намекна за любовта си към английския футболен тим.

В по-сериозен момент Стармър защити решението си да пътува до Китай тази седмица, първата визита на британски премиер в страната от 2018 г. насам.

"Ако си лидер на международната сцена, трябва да се занимаваш с който и да е лидер в друга страна. Толкова е просто", каза той.