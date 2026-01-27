Свят

Киър Стармър се подигра със слънчевите очила на Еманюел Макрон

"Бонжур!" Британският премиер сложи чифт авиаторски очила по време на комедийно шоу

27 януари 2026, 13:27
Киър Стармър се подигра със слънчевите очила на Еманюел Макрон
Източник: БТА

К иър Стармър се пошегува с колегите си световни лидери, пише Politico.

Британският премиер остави строгата си публична фасада в понеделник вечерта, за да се подиграе на президента на Франция Еманюел Макрон по време на запис на подкаста на комика Мат Форде.

Подадени му бяха авиаторски очила, подобни на тези, които Макрон носеше по време на Световния икономически форум в Давос миналата седмица заради здравословен проблем с очите. Стармър ги сложи и се пошегува пред публиката: "Бонжур".

Клипът бе публикуван в TikTok профила на премиера с послание към Макрон: "Talk to me, Goose" - препратка към филма на Том Круз от 1986 г. "Top Gun".

Стармър обясни на Форде, че може да обмисли да носи очилата на международни срещи, но ще му трябват обичайните му очила, за да вижда в парламента.

Това не е първият случай, в който очилата на Макрон предизвикват коментари. "Видях го вчера с тези прекрасни очила. Какво по дяволите се случи?" коментира Доналд Тръмп по време на реч в Давос.

@keirstarmer @Emmanuel Macron ♬ original sound - Keir Starmer

Стармър също разкри, че Тръмп редовно му звъни на мобилния телефон, вместо да използва официалните правителствени канали за комуникация.

"Веднъж бях в апартамента с децата, чистех масата след вечеря, а телефонът звънна, беше Доналд на телефона", сподели той.

"Друг път, бих казал, доста неудобно, по средата на мача Арсенал - ПСЖ", добави премиерът, като намекна за любовта си към английския футболен тим.

В по-сериозен момент Стармър защити решението си да пътува до Китай тази седмица, първата визита на британски премиер в страната от 2018 г. насам.

"Ако си лидер на международната сцена, трябва да се занимаваш с който и да е лидер в друга страна. Толкова е просто", каза той.

Вижте в нашата галерия: Макрон със сензационна поява и слънчеви очила в Давос

Макрон със сензационна поява и слънчеви очила в Давос
4 снимки
Еманюел Макрон
Еманюел Макрон
макрон
Давос Макрон
Източник: Politico    
Киър Стармър Еманюел Макрон Доналд Тръмп Политически хумор Авиаторски очила Подкаст TikTok Пътуване до Китай Международна политика Световни лидери
Последвайте ни

По темата

Маратон на „Дондуков“ 2: Вижте пълния график на срещите на Йотова с кандидатите за премиер

Маратон на „Дондуков“ 2: Вижте пълния график на срещите на Йотова с кандидатите за премиер

Караджов за блокадите на границата: Загубите за всички страни ще са много големи

Караджов за блокадите на границата: Загубите за всички страни ще са много големи

Идентифицирани са първите жертви на смъртоносната самолетна катастрофа в Мейн

Идентифицирани са първите жертви на смъртоносната самолетна катастрофа в Мейн

Асен Василев: Румен Радев ако иска, може да ни подкрепи

Асен Василев: Румен Радев ако иска, може да ни подкрепи

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Защо Полша ще ограничава ползването на китайски автомобили

Защо Полша ще ограничава ползването на китайски автомобили

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 1 ден
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 1 ден
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 1 ден
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Стратегически автогол": Европа трябва спешно да поправи грешката си с Меркосур

"Стратегически автогол": Европа трябва спешно да поправи грешката си с Меркосур

Свят Преди 39 минути

Ако Брюксел позволи този момент да премине без корекция на курса, другите няма да чакат. Сделката може да не е съвършена, но бездействието е далеч по-лошо

И Плевен е на ръба на грипна епидемия, броят на заболелите расте

И Плевен е на ръба на грипна епидемия, броят на заболелите расте

България Преди 42 минути

За периода от 20 до 26 януари са регистрирани 151 случая

Тейана Тейлър взриви Париж: По прозрачна дантела и диамантена корона

Тейана Тейлър взриви Париж: По прозрачна дантела и диамантена корона

Любопитно Преди 1 час

Тейана прикова погледите на Седмицата на модата в Париж с провокативен тоалет и тиара. Аксесоарът е прецизна възстановка на бижутата, откраднати при скорошния дързък обир в Лувъра, превръщайки се в най-обсъждания детайл от шоуто на Schiaparelli

<p>Русия очерта &bdquo;пътя към мира&ldquo; за Зеленски</p>

Москва постави условие за мир: Украйна да се изтегли от Донбас, САЩ притискат Зеленски

Свят Преди 1 час

Кремъл обяви: изтеглянето от Донбас е единственият „път към мира“. Докато преговорите в Абу Даби продължават, източници твърдят, че администрацията на Тръмп обвързва гаранциите за сигурност за Киев с преотстъпването на окупираните територии на Русия

Задържаха внука на Цветелин Кънчев

Задържаха внука на Цветелин Кънчев

България Преди 1 час

15-годишният младеж е арестуван заради грабеж на дамски чанти

Рюте предупреди - Европа не може да се защити без САЩ

Рюте предупреди - Европа не може да се защити без САЩ

Свят Преди 1 час

ЕС трябва да спре да мечтае за създаването на "европейски стълб" на НАТО и да продължи да развива връзките си със САЩ, заяви генералният секретар на Алианса

Добра новина за "Люлин": Възстановяват част от маршрута на трамвай № 8

Добра новина за "Люлин": Възстановяват част от маршрута на трамвай № 8

България Преди 2 часа

Трамваите ще спират на всички съществуващи спирки в променения участък на маршрута

,

Бела Хадид отново е сама! Супермоделът се раздели с каубоя Адан Бануелос

Любопитно Преди 2 часа

Хадид и Бануелос започнаха да се срещат през октомври 2023 г.

Модни гафове и провали на Седмицата на висшата мода в Париж

Модни гафове и провали на Седмицата на висшата мода в Париж

Любопитно Преди 2 часа

На официално събитие беше дадено началото на „Най-добър младежки стартъп в България 2026“

На официално събитие беше дадено началото на „Най-добър младежки стартъп в България 2026“

Любопитно Преди 2 часа

Снимката е илюстративна

Дърво падна върху движещ се влак в Гърция, машинистът е ранен

Свят Преди 2 часа

Той е пътувал по линията Пиргос – Катаколо

Слънчево затъмнение преобръща съдбата на 4 зодии

Слънчево затъмнение преобръща съдбата на 4 зодии

Любопитно Преди 2 часа

Февруари 2026 г. носи съдбовни обрати. Слънчево затъмнение на 17-и и ретрограден Меркурий преобръщат живота на мнозина. Очакват ни радикални промени в кариерата, нови финансови шансове и неочаквана любов. Вижте какво са подготвили звездите за всяка зодия!

<p>&quot;Всички ще умрем&quot;: Обновяват&nbsp;&quot;Часовника на Страшния съд&quot;&nbsp;- експертите имат плашещи прогнози</p>

"Всички ще умрем": "Часовника на Страшния съд" ще бъде обновен във вторник - експертите имат плашещи прогнози

Свят Преди 2 часа

За съжаление, за наблюдателите на "Часовникът на Страшния съд" времето за човечеството тече бързо

о

Разкриха истинското име на куклата Кен 65 години по-късно

Любопитно Преди 2 часа

На 65 години Кен изглежда готов да опита нещо ново и не се върти изцяло около Барби

Какво крие 60-метровият кладенец край Кичево? Спецакция на алпинисти след брутално убийство

Какво крие 60-метровият кладенец край Кичево? Спецакция на алпинисти след брутално убийство

България Преди 2 часа

Заподозреният за убийството от варненското село Кичево е чужд гражданин, който постоянно пребивава на територията на България

„Криптокралица“ за милиарди: Жива ли е Ружа Игнатова

„Криптокралица“ за милиарди: Жива ли е Ружа Игнатова

България Преди 3 часа

Според Кирил Борисов част от международните инвеститори все още вярват в това

Всичко от днес

От мрежата

15 факта за Родезийския риджбек, които трябва да знаете

dogsandcats.bg

Глухи ли са белите котки със сини очи?

dogsandcats.bg
1

Какви рискове крие планината през зимата

sinoptik.bg
1

Как подхранват дивеча в суровата родопска зима

sinoptik.bg

Почина легендарният китарист Личо Стоунса

Edna.bg

Семейство Бекъм между гордостта и напрежението: Виктория с френско отличие, Дейвид с трогателно послание, а Бруклин и Никола – встрани, но заедно

Edna.bg

Две от водещите грации пропускат контролното

Gong.bg

Алкарас укроти Демона и е на полуфинал в Мелбърн

Gong.bg

С кого и кога продължават консултациите за служебно правителство

Nova.bg

И след консултациите при президента: Председателят на НС отказа да бъде служебен премиер

Nova.bg