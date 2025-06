Макрон: Иран никога не трябва да има ядрено оръжие

П резидентът на Франция Еманюел Макрон заяви, че европейците искат да ускорят преговорите с Иран. Той каза това след телефонен разговор с иранския президент Масуд Пезешкиан, предаде Франс прес.

French President Emmanuel Macron said he had spoken with Iranian President Masoud Pezeshkian and stressed that Iran “must never acquire nuclear weapons.”



