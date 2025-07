"Майкрософт" създава цифрово копие на "Нотр Дам"

"Майкрософт" (Microsoft) си сътрудничи с френското правителство за създаването на цифрово копие на парижката катедрала "Нотр Дам", предаде АФП, позовавайки се на президента на американската технологична компания Брад Смит.

Прочутата катедрала във френската столица е най-посещаваният монумент във Франция.

Готическият шедьовър на 862 години беше отворен отново през декември миналата година след петгодишна реставрация, последвала опустошителния пожар през 2019 г.

Цифровото копие ще служи като запис на архитектурните детайли на сградата. То също така ще осигури виртуално преживяване за желаещите да разгледат "Нотр Дам", както и за тези, които не могат да я посетят, посочват от "Майкрософт".

Катедралата се превръща в символ на Париж и Франция, след като Виктор Юго я използва като място за действие в романа си "Гърбушкото на Нотр Дам" от 1831 г. Квазимодо, главният герой, е пресъздаден в холивудски филми, анимационна адаптация на "Дисни" и в мюзикъли.

Миналата година "Майкрософт" работи с Iconem - френска компания, специализирана в цифровизацията на обекти на културното наследство, по дигитално копие на базиликата "Свети Петър" във Ватикана.

