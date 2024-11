Майк Тайсън: Почти умрях! Направих 8 преливания на кръв

М айк Тайсън сподели, че почти е умрял през юни, когато имаше здравословни проблеми.

58-годишният бивш шампион в тежка категория загуби в противоречив мач, завръщайки се на ринга срещу Джейк Пол на 15 ноември вечерта. Той обаче споделя, че „не съжалява“ и не се чувства твърде огорчен, защото гледал да е достатъчно здрав, за да се върне на ринга, след като язва го принуди да отложи двубоя, който първоначално трябваше да се състои през юли.

This is one of those situations when you lost but still won. I’m grateful for last night. No regrets to get in ring one last time.



I almost died in June. Had 8 blood transfusions. Lost half my blood and 25lbs in hospital and had to fight to get healthy to fight so I won.



