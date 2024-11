Майк Тайсън удари шамар на Джейк Пол преди сблъсъка им в Тексас

Б оксовата легенда Майк Тайсън удари шамар на инфлуенсъра Джейк Пол преди дългоочаквания сблъсък между двамата в Арлингтън, Тексас тази нощ.

58-годишният Тайсън и 30 години по-младия от него Пол се изправиха лице в лице по време на официалния кантар за срещата, като напрежението между двамата бе толкова голямо, че накрая Железния Майк шамароса съперника си. Последва моментална намеса на охраната и двамата бяха разделени, а Пол не изглеждаше особено притеснен от случилото се.

If Mike Tyson Knockouts Jake Paul tomorrow I'll give ONE person who LIKES and RETWEETS this tweet $1000 Good Luck 🥊 pic.twitter.com/XnDQPWlNnz

За Тайсън това ще бъде първи професионален боксов мач от близо 20 години насам. Сблъсъкът предизвика огромен интерес и правя бяха закупени от Нетфликс. Любопитното е, че Тайсън и Пол ще бъде подгрявани от мач между две от най-добрите действащи боксьорки в света - Кейти Тейлър и Аманда Серано.

58 year old Mike Tyson slapped Jake Paul at the weigh-in ahead of their fight.



Now this is the drama we’ve always associated with Iron Mike 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/K1yMUiR9oM