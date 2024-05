"Магически оръжия, убиващи сепаратисти": Китай започна "наказателни" военни учения около Тайван

К итай започна двудневни широкомащабни военни учения около Тайван, които нарече "наказание" за така наречените "сепаратистки действия", дни след като нов демократично избран лидер положи клетва на самоуправляващия се остров и призова Пекин да прекрати тактиката си на сплашване.

В рамките на ученията десетки китайски изтребители нанесоха имитационни удари по "високостойностни военни цели" на "врага" заедно с разрушители, фрегати и ракетни катери, според китайската държавна телевизия CCTV.

Ученията, които започнаха рано в четвъртък и ще обградят Тайван, представляват първото истинско изпитание за новоизбрания Лай Чинг-те, който се опитва да управлява отношенията с мощния авторитарен съсед на острова.

Управляващата комунистическа партия на Китай твърди, че Тайван е част от нейната територия, въпреки че никога не го е контролирала, и се закле да превземе острова, ако е необходимо, със сила.

Китайската народноосвободителна армия (НОАК) съобщи, че е започнала съвместни военни учения с участието на армията, флота, военновъздушните сили и ракетните войски в районите около Тайван в 7,45 ч. в четвъртък.

Ученията се провеждат в Тайванския проток - тесен воден участък, отделящ острова от континентален Китай - както и на север, юг и изток от Тайван. Те се провеждат и в районите около отдалечените от Тайван острови Кинмен, Матсу, Уцю и Дунгин, разположени край югоизточното крайбрежие на Китай, се казва в изявление на Източното театрално командване на НОАК.

Военноморският полковник от НОАК Ли Си, говорител на командването, нарече ученията "мощно наказание за сепаратистките действия на силите за независимост на Тайван и сериозно предупреждение срещу намесата и провокациите от страна на външни сили".

Високопоставен служител, отговарящ за въпросите на сигурността на Тайван, заяви пред CNN, че към обяд в четвъртък са засечени около 30 китайски самолета, повечето от които са пресекли средната линия и са навлезли в зоната за идентификация на въздушната отбрана (ADIZ) на Тайван.

Средната линия е неофициална демаркационна точка в Тайванския проток, която Пекин не признава, но в последните години до голяма степен спазваше.

Китайските военни също така разположиха около десетина китайски военни кораба около Тайван, както и десетина кораба на бреговата охрана в близост до отдалечените тайвански острови, според служителя.

Тайван е разположил свои собствени военни кораби, за да наблюдава ситуацията, заяви служителят, като добави, че досега в ученията не са участвали китайски самолетоносачи.

"Ирационални провокации"

Тайванският лидер Лай Чинг-те е ненавиждан от Пекин като "опасен сепаратист", тъй като отстоява суверенитета и различната идентичност на острова. Той наследи двукратния президент Цай Инг-уен, за да започне безпрецедентен трети пореден мандат на власт за управляващата Демократична прогресивна партия.

Пекин осъди речта на Лай при встъпването му в длъжност, по време на която той призова Китай да прекрати сплашването на Тайван.

Тайванското министерство на отбраната осъди ученията на Китай като "ирационални провокации и действия, които подкопават регионалния мир и стабилност".

В изявление от четвъртък министерството заяви, че е изпратило морски, въздушни и сухопътни сили в отговор на ученията.

"Заставаме с твърда воля и сдържаност. Не се стремим към конфликти, но няма да се уплашим от такъв. Имаме увереността да защитим националната си сигурност", се казва в съобщението.

Говорителката на президента на Тайван Карен Куо заяви в изявление: "За съжаление Китай заплашва демокрацията и свободата на Тайван и регионалния мир и стабилност с едностранни военни провокации."

"Пред лицето на външните предизвикателства и заплахи ние ще продължим да защитаваме демокрацията и ще имаме увереността и способността да защитаваме националната сигурност", добави Куо.

23-милионното население на Тайван отдавна е свикнало със заплахата от военните учения на Китай и в четвъртък животът в столицата Тайпе продължи нормално.

Макар че тайванските новинарски емисии съобщаваха за китайските учения, това далеч не беше единственото заглавие в дневния им ред, който включваше и последните политически сътресения в законодателния орган и дори информация за подаването на данъчни декларации през данъчния сезон.

Основният борсов индекс в Тайпе, TAIEX, се повиши с 0,26 % в средата на следобедната търговия.

Пропаганден натиск

Китайските военни учения често са колкото за игра пред местната публика, толкова и за сигнализиране на намеренията в международен план. Китайските военни и държавни медии разпространяват пропагандни материали и акцентират върху ученията, които остават водеща тема в четвъртък в строго контролираните китайски социални медии, съобщава CNN.

Кадри от ученията, публикувани от Източното театрално командване на НОАК, показват фрегата с управляеми ракети "Нантун" и пилот, който се качва в изтребител във военна база.

В реториката на китайските държавни медии и на НОАК ученията бяха представени като тренировка за обкръжаване на Тайван и дори като заплаха за малки отдалечени острови, които се намират в близост до континенталната част на Китай.

Китайският държавен телевизионен оператор CCTV заяви, че множество формирования от разрушители и фрегати на военноморските сили на Източния театър на военните действия "маневрират с висока скорост в множество посоки във водите около Тайван, създавайки многопосочен подход при придвижването към острова".

Междувременно военновъздушните сили на командването изпратиха десетки изтребители към главния остров и отдалечените острови на Тайван, според CCTV.

"Чрез подкрепата и прикритието на Сухопътните войски и Ракетните войски бяха организирани множество видове самолети, които бяха заредени с бойни боеприпаси, полетяха към предварително определеното въздушно пространство, за да установят множество ударни позиции, и се координираха с разрушители, фрегати и ракетни катери, за да симулират атака срещу "вражески" високостойностни военни цели и разузнавателни и патрулни самолети", се казва в доклада.

В друг доклад CCTV публикува поредица от плакати на това, което нарича "магически оръжия, убиващи сепаратисти", насърчаващи независимостта на Тайван.

Те включват изтребителите J-20 и J-16, разрушителя Type 052 и амфибийния транспортен док Type 071, както и балистичната ракета Dongfeng. Макар че в доклада не се уточнява дали те се използват в провежданите учения.

Карл Шустер, бивш директор на операциите в Съвместния разузнавателен център на Тихоокеанското командване на САЩ, заяви, че Пекин се опитва да подчертае по-старата и по-малобройна техника на Тайван.

Например: "Тайванските F-16 са на повече от 20 години и всеки летателен час, който се възлага на тези самолети, приближава фюзелажа и оборудването все повече до ремонт, който ги извежда от експлоатация за 1-4 месеца. Това също така натоварва въоръжените сили като цяло, като ги държи в напрежение", каза той.

Шустер заяви, че освен ученията около главния остров на Тайван, "провокативно" е и навлизането на китайската брегова охрана и други сили във водите в близост до отдалечените острови, контролирани от Тайпе.

"Това поставя Тайван в затруднено положение. Ако реагират с военни средства или със сила, рискуват да предизвикат конфликт", каза той.

Нарастване на напрежението

Под ръководството на лидера Си Цзинпин Китай става все по-настъпателен и засилва дипломатическия, икономическия и военния натиск върху Тайван, докато островната демокрация затяга неофициалните си връзки със Съединените щати.

През август 2022 г. Китай организира мащабни военни игри около Тайван, за да покаже недоволството си от посещението на тогавашния председател на Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси в Тайпе. Пекин изстреля ракети във водите около острова и симулира блокада с изтребители и военни кораби, в най-голямата си демонстрация на сила от години.

Подобно учение за обкръжаване беше проведено и през април 2023 г.

Китайските военни самолети вече редовно навлизат в зоната за идентификация на въздушната отбрана (ADIZ) на Тайван и пресичат средната линия в Тайванския проток - неофициална демаркационна точка, която Пекин не признава, но до последните години до голяма степен спазваше.

Пекин също така упражни натиск върху Лай в навечерието на встъпването му в длъжност. На 15 май, дни преди встъпването на Лай в длъжност, Тайпе заяви, че е открил 45 китайски военни самолета около Тайван, което е най-големият брой за един ден тази година.

Еван А. Файгенбаум, вицепрезидент по проучванията във Фондацията за международен мир "Карнеги", нарича последните учения на Китай "тактика за сплашване, част от модел, а не знак за предстояща война".

Еван А. Файгенбаум, вицепрезидент по проучванията във Фондацията за международен мир "Карнеги", нарича последните учения на Китай "тактика за сплашване, част от модел, а не знак за предстояща война".