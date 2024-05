Китайските военни сателити наблюдават всяка стъпка на САЩ

К итай бързо оспорва монопола на Съединените щати в Космоса, тъй като новите сателити за дистанционно наблюдение позволяват на Пекин да наблюдава американските военни обекти в световен мащаб.

"НОАК бързо напредна в Космоса по начин, който малко хора могат да оценят", заяви генерал-майор Грегъри Джей Ганън, заместник-началник на космическите сили по разузнаването, в Института за аерокосмически изследвания "Мичъл" на 2 май.

Космическите сили, създадени от бившия президент Доналд Тръмп, са изправени пред предизвикателствата, породени от бързо променящите се космически способности на Китай.

Космосът се превърна в оспорвана област, неразделна част от съвременните военни операции, тъй като държавите се опитват да проследяват военните си средства от Космоса. Военните стратези смятат, че сателитите и космическите оръжия могат да бъдат използвани за първи изстрел в бъдещи конфликти. Спътниците могат да се използват за заглушаване на сигналите на противника по време на ескалация на военното напрежение.

През 2015 г. Китай създаде своя версия на Космическите сили, които бяха поставени в йерархията на Силите за стратегическа поддръжка на Народноосвободителната армия (SSF). Миналия месец китайският президент Си Дзинпин разпусна SSF и бяха създадени нови сили, наречени Сили за информационна поддръжка, които да обединят съществуващите правомощия на SSF с тях.

През последните две години Китай е добавил над 400 спътника, от които повече от половината имат възможност да проследяват обекти на Земята, заяви Ганьон в института "Мичъл".

"Сега те - по начин, за който не ни е удобно да говорим в Америка - ще се намират в бързо разширяваща се зона за използване на оръжия", добави Ганьон.

