Мачадо: Срещата ми с Тръмп беше страхотна

Срещата беше под формата на обяд при закрити врата

15 януари 2026, 23:20
В енецуелската нобелова лауреатка за мир Мария Корина Мачадо заяви след срещата си в Белия дом с президента на САЩ Доналд Тръмп, че тя е протекла много добре и е била "страхотна", предаде "Ройтерс".

Срещата беше под формата на обяд при закрити врата.

Мачадо от Венецуела пристига следващата седмица във Вашингтон

"Ройтерс" коментира, че Мачадо не е казала след срещата дали е подарила на Тръмп Нобеловата си награда за мир, както беше заявила, че може би ще направи.

Малко преди това говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви, че оценката на президента на САЩ Доналд Тръмп за венецуелската обществена подкрепа за Мачадо остава в сила, предаде Ройтерс.

След залавянето на Николас Мадуро от американски специални сили Тръмп заяви, че Мачадо няма голяма обществена подкрепа в родината си, а американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че голяма част от венецуелската опозиция вече живее извън страната.

Доналд Тръмп: Мария Мачадо посвети Нобеловата си награда на мен

И на влизане, и на излизане от Белия дом Мачадо днес беше посрещната от свои поддръжници. Някои от тях тя дори прегърна, отбелязва Асошиейтед прес. Множеството скандираше името й и развяваше венецуелски знамена, а Мачадо им благодари.

По-късно днес опозиционната лидера ще се срещне в Конгреса с американски сенатори. Посещението ѝ във Вашингтон съвпадна с подготовката на изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес, която доскоро беше номер две в управлението на Мадуро, да произнесе първата си реч за състоянието на нацията.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
Мария Корина Мачадо Доналд Тръмп Венецуела
