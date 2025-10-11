Свят

Доналд Тръмп: Мария Мачадо посвети Нобеловата си награда на мен

По-рано Белият дом критикува решението на Нобеловия комитет

11 октомври 2025, 08:24
Доналд Тръмп: Мария Мачадо посвети Нобеловата си награда на мен
Доналд Тръмп   
Източник: GettyImages

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в петък, че носителката на Нобеловата награда Мария Корина Мачадо му се е обадила и му казала, че приема наградата в негова чест, след като по-рано през деня Белият дом обвини Нобеловия комитет, че е избрал „политиката пред мира“, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Белият дом критикува решението на Нобеловия комитет

да присъди наградата за мир на венецуелската опозиционна лидерка вместо на Тръмп, който активно лобираше за отличието и изтъкваше ролята си в посредничеството за международни споразумения за прекратяване на военни конфликти.

„Президентът Тръмп ще продължи да сключва мирни споразумения, да прекратява войни и да спасява човешки животи. Той има сърце на хуманист и никога няма да има друг като него, способен да мести планини само със силата на волята си“, каза говорителят на Белия дом Стивън Чунг в публикация в X.

„Нобеловият комитет доказа, че поставя политиката над мира“, добави той.

Попитан за Нобеловата награда в петък вечер, Тръмп не критикува директно решението на комитета, но си приписа заслугата за разрешаването на няколко войни и каза, че Мачадо вероятно би му дала наградата, ако я беше помолил.

„Лицето, което всъщност получи Нобеловата награда, се обади днес, обади ми се и каза:

„Приемам я в твоя чест, защото ти наистина я заслужаваш“,

каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет. „Това е много мил жест. Не ѝ казах: „Тогава ми я дай“, въпреки че мисля, че може би щеше да го направи. Беше много любезна“, разказа американският президент.

Норвежкият Нобелов комитет присъди годишната награда на Мачадо, посочвайки, че тя е сред „смелите защитници на свободата, които се изправят и се противопоставят на авторитарното управление“.

Тръмп беше водил кампания за наградата и само тази седмица обяви споразумение за прекратяване на огъня и освобождаване на заложници с цел прекратяване на войната в Газа. Той твърди, че е сложил край на осем войни, откакто е встъпил в длъжност, и че заслужава Нобеловата награда за мир, въпреки че наскоро призна, че очаква да бъде пренебрегнат.

„Ще получа ли Нобеловата награда? Абсолютно не. Ще я дадат на някой, който не е направил нищо“,

каза Тръмп пред висши американски военни миналия месец. Той добави, че би било „голяма обида“ за Съединените щати, ако не я получи.

Номинациите за Нобеловата награда трябва да бъдат подадени преди 31 януари, за да бъдат валидни за тазгодишната награда. Тръмп се завърна в Белия дом за втория си мандат на 20 януари.

В петък Тръмп призна, че решението на комитета на практика е свързано с 2024 г., когато е водил президентската си кампания, но намекна, че приносът му за мира е толкова значителен, че е трябвало да му я дадат въпреки това.„Кандидатирах се през 2024 г. Но има хора, които казват, че направихме толкова много, че просто трябваше да го направят“, откровен е държавният глава на САЩ.

По темата

Източник: Reuters    
Доналд Тръмп Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо Белият дом Нобелов комитет политика пред мира мирни споразумения венецуелска опозиция критика американски президент
Последвайте ни
Опасно време – каква е прогнозата за уикенда

Опасно време – каква е прогнозата за уикенда

Доналд Тръмп: Мария Мачадо посвети Нобеловата си награда на мен

Доналд Тръмп: Мария Мачадо посвети Нобеловата си награда на мен

Трагедия в Тенеси: 19 души са изчезнали след експлозията в завод за експлозиви

Трагедия в Тенеси: 19 души са изчезнали след експлозията в завод за експлозиви

11 октомври: Писмото на Айнщайн до Рузвелт, което промени хода на историята

11 октомври: Писмото на Айнщайн до Рузвелт, което промени хода на историята

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Kia тества паспорти за батерии, които може да променят вторичния пазар на EV

Kia тества паспорти за батерии, които може да променят вторичния пазар на EV

carmarket.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 4 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 3 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 3 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 3 дни

Виц на деня

– Скъпи, ще изхвърлиш ли боклука? – Разбира се, миличка! – Още днес? – Сега вече прекаляваш с изискванията!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Цената на кафето расте: до 50 стотинки повече за вашата глътка

Цената на кафето расте: до 50 стотинки повече за вашата глътка

България Преди 16 минути

По думите на кафе експерта Йордан Дъбов „между 3 и 4 лева струва добро кафе, 4–5 лева — много добро, а над 6 лева — отлично“

Затварят ключови улици и булеварди в столицата заради „Маратон София 2025“

Затварят ключови улици и булеварди в столицата заради „Маратон София 2025“

България Преди 1 час

Промените в движението и маршрутите на градския транспорт ще важат от 04:30 ч. на 11 октомври до приключване на маратона на 12 октомври

Зеленски: Русия изчаква влошаване на времето, за да атакува енергийни обекти

Зеленски: Русия изчаква влошаване на времето, за да атакува енергийни обекти

Свят Преди 10 часа

Руски дронове и ракети снощи поразиха украински енергийни обекти и причиниха прекъсване на електроснабдяването в някои части на Киев

,

Съдът остави в ареста Благомир Коцев

България Преди 10 часа

Коцев продължава да е кмет на Варна и може да повлияе на неразпитаните свидетели, смята съдът

,

Това е търговска тайна: В кои дни се продават най-евтините самолетни билети

Любопитно Преди 10 часа

Всеки, който планира пътуване, се надява да намери страхотна оферта за самолетни билети

,

Около 200 000 души са се завърнали в северната част на Ивицата Газа

Свят Преди 11 часа

Това стана, след като на 10 октомври влезе в сила примирието между Израел и терористичната групировка Хамас

Белият дом обяви мащабни съкращения в държавната администрация

Белият дом обяви мащабни съкращения в държавната администрация

Свят Преди 11 часа

Новината потвърди ръководителят на Бюджетната служба на Белия дом Ръс Воут

,

Силен взрив във военен завод за експлозиви в Тенеси

Свят Преди 12 часа

Взривната вълна е била почувствана на километри

.

Великобритания, Франция и Германия искат да възобновят преговорите за ядрената програма на Иран

Свят Преди 12 часа

Европейските сили посочиха, че активирането на механизма за възстановяване на санкциите е „правилна стъпка“

,

Германия издирва българин за сексуално насилие над дете

България Преди 12 часа

Мъжът е избягал в чужбина след присъдата

а

Мелания Тръмп: Водя директен диалог с Путин за съдбата на украинските деца

Свят Преди 12 часа

Тя заяви, че осем деца са били върнати при близките си през последните 24 часа след преговори между нейния екип и представителите на Путин

,

Тръмп обмисля "сериозно увеличение" на митата върху вноса на китайски стоки

Свят Преди 13 часа

Китай произвежда над 90 на сто от преработените редкоземни елементи и редкоземни магнити в света

и

Мътна вода във Великотърновско след проливните дъждове

България Преди 13 часа

Водата не е опасна за здравето, но от РЗИ препоръчват да се използва бутилирана за пиене

,

Френски центристки лидер: Макрон ще избере нов премиер през следващите часове

Свят Преди 13 часа

Той каза, че не е останал с впечатлението, че президентът възнамерява да разпусне парламента

,

Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата

България Преди 14 часа

Министерството на транспорта и съобщенията предлага преминаване изцяло към електронни документи, които да удостоверяват техническата изправност на пътните превозни средства

Задръстване блокира АМ "Хемус" в посока София

Задръстване блокира АМ "Хемус" в посока София

България Преди 14 часа

Тапата е от машини, тирове и автомобили

Всичко от днес

От мрежата

Стандартен и Мини шнауцер – какви са разликите

dogsandcats.bg

Грижи за кучето през есента – за какво да внимаваме

dogsandcats.bg
1

Сара предупреди за потопа край морето

sinoptik.bg
1

3D симулация показва потопа Елените

sinoptik.bg

Как тялото ни сигнализира, че не ядем достатъчно (10 симптома)

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 11 октомври, събота

Edna.bg

Мбапе притесни Франция и Реал Мадрид

Gong.bg

Нова порция световни квалификации ще се играят тази вечер

Gong.bg

Кафето поскъпва в цял свят

Nova.bg

Силен вятър и захлаждане през уикенда

Nova.bg