Доналд Тръмп: Мария Мачадо посвети Нобеловата си награда на мен

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в петък, че носителката на Нобеловата награда Мария Корина Мачадо му се е обадила и му казала, че приема наградата в негова чест, след като по-рано през деня Белият дом обвини Нобеловия комитет, че е избрал „политиката пред мира“, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Белият дом критикува решението на Нобеловия комитет

да присъди наградата за мир на венецуелската опозиционна лидерка вместо на Тръмп, който активно лобираше за отличието и изтъкваше ролята си в посредничеството за международни споразумения за прекратяване на военни конфликти.

„Президентът Тръмп ще продължи да сключва мирни споразумения, да прекратява войни и да спасява човешки животи. Той има сърце на хуманист и никога няма да има друг като него, способен да мести планини само със силата на волята си“, каза говорителят на Белия дом Стивън Чунг в публикация в X.

„Нобеловият комитет доказа, че поставя политиката над мира“, добави той.

Попитан за Нобеловата награда в петък вечер, Тръмп не критикува директно решението на комитета, но си приписа заслугата за разрешаването на няколко войни и каза, че Мачадо вероятно би му дала наградата, ако я беше помолил.

🚨 BREAKING: President Trump was CALLED by Nobel Peace Prize winner Maria Corina Machado and she said - "I'm accepting this in honor of you, because you really deserved it."



"I didn't say, 'Then, give it to me!' though." 😂



"I think she might've. She was very nice."



"I've been… pic.twitter.com/6Xu9QYdXGW — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 10, 2025

„Лицето, което всъщност получи Нобеловата награда, се обади днес, обади ми се и каза:

„Приемам я в твоя чест, защото ти наистина я заслужаваш“,

каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет. „Това е много мил жест. Не ѝ казах: „Тогава ми я дай“, въпреки че мисля, че може би щеше да го направи. Беше много любезна“, разказа американският президент.

Норвежкият Нобелов комитет присъди годишната награда на Мачадо, посочвайки, че тя е сред „смелите защитници на свободата, които се изправят и се противопоставят на авторитарното управление“.

Тръмп беше водил кампания за наградата и само тази седмица обяви споразумение за прекратяване на огъня и освобождаване на заложници с цел прекратяване на войната в Газа. Той твърди, че е сложил край на осем войни, откакто е встъпил в длъжност, и че заслужава Нобеловата награда за мир, въпреки че наскоро призна, че очаква да бъде пренебрегнат.

„Ще получа ли Нобеловата награда? Абсолютно не. Ще я дадат на някой, който не е направил нищо“,

каза Тръмп пред висши американски военни миналия месец. Той добави, че би било „голяма обида“ за Съединените щати, ако не я получи.

Номинациите за Нобеловата награда трябва да бъдат подадени преди 31 януари, за да бъдат валидни за тазгодишната награда. Тръмп се завърна в Белия дом за втория си мандат на 20 януари.

В петък Тръмп призна, че решението на комитета на практика е свързано с 2024 г., когато е водил президентската си кампания, но намекна, че приносът му за мира е толкова значителен, че е трябвало да му я дадат въпреки това.„Кандидатирах се през 2024 г. Но има хора, които казват, че направихме толкова много, че просто трябваше да го направят“, откровен е държавният глава на САЩ.