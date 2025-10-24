Първи коментар на Русия за нарушеното въздушно пространство на Литва

Р усия отхвърли обвиненията на Литва - член на НАТО - че нейни самолети са нарушили литовското въздушно пространство.

Според властите във Вилнюс, около 18:00 ч. в четвъртък руски изтребител Сухой Су-30 и самолет-цистерна Илюшин Ил-78 са навлезли приблизително 700 метра навътре във въздушното пространство на Литва от руския Калининградски регион, като са останали там около 18 секунди, преди да се върнат обратно.

Инцидентът е накарал НАТО да вдигне по тревога испански изтребители "Юрофайтър Тайфун" (Eurofighter Typhoon), базирани в района. Президентът на Литва Гитанас Науседа заяви, че това представлява „нагло нарушение на международното право“.

От своя страна руското Министерство на отбраната съобщи, че самолетите Су-30 са извършвали планирани тренировъчни полети над територията на Русия, в Калининградския регион, и че „не са нарушавали границите на други държави“.

Инцидентът идва само няколко седмици след като Естония обвини Русия, че е изпратила свои самолети в естонското въздушно пространство, на фона на нарастващите опасения сред източните членки на НАТО относно навлизания на руски самолети и безпилотни апарати.