Литва затвори граница и летище Вилнюс заради балони от Беларус

Снощи летището на литовската столица Вилнюс бе затворено заради балоните, използвани за контрабанда на цигари

22 октомври 2025, 08:35
Литва затвори граница и летище Вилнюс заради балони от Беларус
Източник: iStock/Getty Images

Л итва затвори контролно-пропускателните пунктове по границата си с Беларус в отговор на навлизането във въздушното ѝ пространство на балони от съседната страна, предаде Ройтерс, като се позова на литовския Национален център за управление на кризи.

Снощи летището на литовската столица Вилнюс бе затворено заради балоните, използвани за контрабанда на цигари.

Справка на уебсайта на аерогарата показва, че редица полети са били отменени или забавени, а самолети, които е трябвало да кацнат във Вилнюс, са били пренасочени.

"Решението (за затваряне на граничните пунктове) ще бъде преразгледано, след като летището (на литовската столица) бъде отворено отново", каза пред репортери ръководителят на кризисния център Вилмантас Виткаускас.

Източник: Николай Станоев/БТА    
21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите
Ексклузивно

21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите

Преди 1 ден
Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места
Ексклузивно

Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места

Преди 1 ден
<p>България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща</p>
Ексклузивно

България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща

Преди 1 ден
Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)
Ексклузивно

Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)

Преди 1 ден

