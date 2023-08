Любовни неприятности: Путин принудил дъщерята на Шойгу да се се разведе

Д ъщерята на руския министър на отбраната Сергей Шойгу е била "принудена" да се раздели с "антивоенния" си партньор "след натиск от страна на Владимир Путин". За това съобщава Daily Mail.

32-годишната бляскава Ксения Шойгу и 33-годишният инфлуенсър Алексей Столяров - един от най-известните фитнес инструктори в Русия - обявиха публично развода си по време на телевизионно интервю.

Той предизвика ярост сред провоенно настроените хора в Русия с намеци в социалните мрежи, че не подкрепя бруталната война, която тъстът му води в Украйна, докато редовно се снима на екзотични места в чужбина.

Носят се и слухове, че Ксения си е намерила любовник.

Stolyarov met Shoigu’s daughter Ksenia in the summer of 2020. Their relationship quickly blossomed, and soon after that, Stolyarov moved from St. Petersburg to Ksenia’s elite apartments in Moscow. The couple welcomed their daughter in 2021. 2/6 pic.twitter.com/mGUCy6Vofn — Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) June 20, 2023

Съобщава се, че решението им е дошло след изявления пред руския президент, който редовно се среща с Ксения на събития, свързани с военните.

Столяров, който има почти 800 000 последователи в Instagram, дотолкова разгневи шефа на "Вагнер" и военен командир Евгений Пригожин, че той многократно поиска зетят на Шойгу да бъде мобилизиран на фронта и да бъде научен да воюва.

Всички в Кремъл знаеха, че опонентите на Шойгу няколко пъти донесоха в кабинета на Путин примери от [онлайн постовете] на Столяров, разкрива Daily Mail.

Путин "два пъти е помолил" Шойгу да "затвори [зетя си]", според канала в Телеграм "Нарариви".

"Последният разговор с Ксения за развод беше наскоро... Тя се съгласи публично да се отрече от Столяров.

Двойката е била забелязана да се разхожда на плажа и да посещава Дубай по време на войната и е изглеждала влюбена.

Той е обвинен в "непатриотизъм".

Sergei Shoigu's daughter and son-in-law, Ksenia Shoigu and Alexey Stolyarov are planning trips and vacations. Surprise! They have no plans to go to the frontlines. Stolyarov also has some helpful advice for other Russian families: all men should hire nannies to help their wives. pic.twitter.com/BdNfUs8CMD — Julia Davis (@JuliaDavisNews) March 14, 2023

Ксения застана до Столяров, докато разказваше на интервюиращ: "От доста време не сме двойка".

Но в същото време сме партньори и много близки приятели...

Тя твърди, че Милана - малката им дъщеря - "винаги е щастлива".

В същото интервю Столяров казва: "Не взехме това решение точно сега, то беше взето още преди няколко месеца... За нас най-важното беше Милана да не чувства, че вече не сме заедно".

The daughter of Min of Def Sergei Shoigu, Ksenia, is an athlete, public figure & president of the 🇷🇺 Triathlon Federation. Father took care of her career. Since the last year of her study at the uni she began working in 🇷🇺gov agencies & then took a senior position at Gazprombank. pic.twitter.com/qOQQlVlIJF — Sviat Hnizdovskyi (@s_hnizdovskyi) April 21, 2023

Ксения съобщи: "Точно сега отиваме да я видим".

Той заяви, че ще продължат да работят заедно по "много спортни проекти. Оставаме в един отбор".

Двамата запознават през 2019 г., а дъщеря им се ражда две години по-късно.

Shoigu has been sanctioned but he doesn't care as his money is in Dubai and here is Twitter account of his daughter Ksenia Shoigu enjoying herself in Dubai while her Dad obeys Putin's orders to invade Ukraine and now prepare nuclear weapons on red alert pic.twitter.com/TfMB88oQ1M — TT Pro Images (@ttproimages) March 11, 2022

Някои разглеждат този ход като част от по-широка кампания за укрепване на имиджа на Сергей Шойгу на фона на продължаващите спекулации, че здравето на Путин е влошено и че изпадналият в криза министър на отбраната може да го наследи.

Шойгу, който е подложен на обстрел заради начина, по който води войната в Украйна, неотдавна отиде на високопрофилно четиридневно пътуване до Северна Корея, като в същото време отстрани или уволни няколко висши генерали, за които се смята, че критикуват начина, по който води войната.

През последния месец в Москва се говори много за укрепването на Шойгу - каза един от източниците.

Подобни стъпки се възприемат като одобрени от Путин, а обявяването на раздялата е подобно на това, което самият диктатор обяви преди десетилетие за развода си с първата дама Людмила.

In 2021, investigators revealed her business ties with Putin's friend Timchenko. In tandem, they earned 2 bl rubles ($24.6M in the current course) from a state construction. Her husband earns as blogger in SM banned in🇷🇺. Everything is possible in🇷🇺when your dad-in-law is Shoigu. pic.twitter.com/CdM3SUioyU — Sviat Hnizdovskyi (@s_hnizdovskyi) April 21, 2023

Прокремълският анализатор Сергей Марков заяви: "Столяров вероятно е бил "уволнен като зет" заради лошо поведение в социалните мрежи".

"Няколко милиона [от нас] искаха това в продължение на цяла година".

През февруари Пригожин, който не крие неприязънта си към Сергей Шойгу, поиска Столяров, който е избегнал наборната служба, да бъде обучен за война.

Необходимо е да хванем Столяров и да го доведем при мен - каза Прогожин. "Ще го обучавам шест седмици. Ще му помогна да се усъвършенства, като го изпратя на бойни операции".

Изразявайки омразата си към Столяров, той дори предположил, че снахата на министъра на отбраната може да бъде изнасилена от бруталните му сили на Вагнер.

По-рано тази година Прогожин организира преврат и вкара войниците си от "Вагнер" в Москва с искане за оставката на Шойгу.

Ксения оглавява военен музей и парк в Санкт Петербург и е виждана да гостува на Путин и баща си.