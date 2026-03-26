Убит е Алиреза Тангсири: Командирът на ВМС на Гвардейците на революцията, отговорен за блокадата на Ормузкия проток

И зраелските сили са убили командира на Военноморските сили на Гвардейците на ислямската революция Алиреза Тангсири в Бандар Абас. До момента няма официална реакция нито от Иран, нито от израелската армия относно удара.

Според израелската медия N12 става въпрос за иранския висш служител, който е бил „отговорен за затварянето на Ормузкия проток“. Алиреза Тангсири служеше като командир на ВМС на Революционната гвардия от 2018 г. По време на войната между Иран и Ирак той е бил командир на военноморска бригада.

По-късно той оглавява 1-ви военноморски окръг на Военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGCN) в Бандар Абас, където Израел обяви, че го е ликвидирал.

Ролята на Тангсири и „блокадата“ на Ормузкия проток

Тангсири беше сред малкото високопоставени фигури, успели да оцелеят при предишни опити за убийство, приписвани на САЩ и Израел. Опитен командир, заемащ поста си от 2018 г., той изигра решаваща роля в решението на Иран да пристъпи към блокада на Ормузкия проток.

Упражнявайки задушаващ контрол върху корабоплаването в Ормузкия проток, Иран предприе действия по възпрепятстване на кораби, за които счита, че са свързани с военните операции на САЩ и Израел, като същевременно позволява преминаването на ограничен брой други плавателни съдове.

В мирно време около 20% от световната търговия с петрол и природен газ преминава през този специфичен морски път, факт, който подчертава неговото геостратегическо значение.

Натискът, упражняван от Техеран, доведе до рязък спад в корабоплаването: ежедневните енергийни превози през протока са намалели с 95%. Обикновено през района преминават около 120 кораба дневно, според корабоплавателната платформа Lloyd’s List. Въпреки това, от 1-ви до 25-ти март са осъществени едва 155 преминавания на търговски кораби, сочат данни на аналитичната компания Kpler.

От тях 99 са били на петролни танкери и кораби за превоз на природен газ, като повечето са били насочени на изток, извън протока. В сряда (25.03.2026 г.) са регистрирани едва две преминавания, и двете в западна посока.

Твърди се, че Иран създава де факто „тол режим“, като някои кораби дори плащат в китайски юани, за да преминат през протока.