Убит е Алиреза Тангсири: Командирът на ВМС на Гвардейците на революцията, отговорен за блокадата на Ормузкия проток

Тангсири заемаше поста командир на ВМС на Революционната гвардия от 2018 г.

26 март 2026, 12:39
И зраелските сили са убили командира на Военноморските сили на Гвардейците на ислямската революция Алиреза Тангсири в Бандар Абас. До момента няма официална реакция нито от Иран, нито от израелската армия относно удара.

(Във видеото: Битката за Ормузкия проток: Ще се задълбочи ли кризата с горивата)

Според израелската медия N12 става въпрос за иранския висш служител, който е бил „отговорен за затварянето на Ормузкия проток“. Алиреза Тангсири служеше като командир на ВМС на Революционната гвардия от 2018 г. По време на войната между Иран и Ирак той е бил командир на военноморска бригада.

По-късно той оглавява 1-ви военноморски окръг на Военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGCN) в Бандар Абас, където Израел обяви, че го е ликвидирал.

Ролята на Тангсири и „блокадата“ на Ормузкия проток

Тангсири беше сред малкото високопоставени фигури, успели да оцелеят при предишни опити за убийство, приписвани на САЩ и Израел. Опитен командир, заемащ поста си от 2018 г., той изигра решаваща роля в решението на Иран да пристъпи към блокада на Ормузкия проток.

Упражнявайки задушаващ контрол върху корабоплаването в Ормузкия проток, Иран предприе действия по възпрепятстване на кораби, за които счита, че са свързани с военните операции на САЩ и Израел, като същевременно позволява преминаването на ограничен брой други плавателни съдове.

В мирно време около 20% от световната търговия с петрол и природен газ преминава през този специфичен морски път, факт, който подчертава неговото геостратегическо значение.

Натискът, упражняван от Техеран, доведе до рязък спад в корабоплаването: ежедневните енергийни превози през протока са намалели с 95%. Обикновено през района преминават около 120 кораба дневно, според корабоплавателната платформа Lloyd’s List. Въпреки това, от 1-ви до 25-ти март са осъществени едва 155 преминавания на търговски кораби, сочат данни на аналитичната компания Kpler.

От тях 99 са били на петролни танкери и кораби за превоз на природен газ, като повечето са били насочени на изток, извън протока. В сряда (25.03.2026 г.) са регистрирани едва две преминавания, и двете в западна посока.

Твърди се, че Иран създава де факто „тол режим“, като някои кораби дори плащат в китайски юани, за да преминат през протока.

Силно земетресение в Гърция, разтърси и София
Силно земетресение в Гърция, разтърси и София

Иран призна, че разглежда плана на САЩ за мир
Иран призна, че разглежда плана на САЩ за мир

Задържаха началника на пощата в Кърджали
Задържаха началника на пощата в Кърджали

Шофьор на тир с близо два промила помете ограда в Каспичан
Шофьор на тир с близо два промила помете ограда в Каспичан

Братът на Ружа Игнатова се изпусна: Криптокралицата е жива?

Нов германски сериал за измамата OneCoin предизвика неочаквана реакция от брата на Ружа Игнатова

Виктор Орбан спря транзита на природен газ към Украйна

Докато Украйна не ни доставя петрол, ние няма да ѝ доставяме газ, заяви Орбан

Червен код и ураганни ветрове: Зимна блокада скова Хърватия, спряха кораби и затвориха магистрали

Свят Преди 57 минути

Властите в Хърватия издадоха най-висока степен на предупреждение за Риека и Госпич поради обилни снеговалежи и бурни ветрове. Ключови магистрали са затворени за камиони, а десетки фериботни линии до островите са спрени заради ураганни пориви

Андрей Гюров: МС подготвя мерки, които да не застрашават фискалната сигурност и да дадат спокойствие

Работим с ограничени възможности заради удължителния бюджет, но за нас това не е оправдание, а стимул да направим повече, каза той

Финландия: Преговорите за Украйна буксуват

Украйна изпрати своя делегация в САЩ през уикенда с цел да даде нов импулс на преговорния процес, но засега тази инициатива не е дала непосредствени резултати

Бившата медицинска сестра Сара Мълали официално зае престола в Кентърбъри, поставяйки началото на нова ера за 85 милиона вярващи по света в присъствието на принц Уилям и Кейт Мидълтън

То е за установяване на противоконституционност на обнародваното решение на НС от 13 март 2026 г. за предприемане на мерки срещу ценовия шок от високите цени на суровия петрол и природния газ.

Запалила се е изолацията на покрива при изрязване на светлинното табло, което е част от ремонтните дейности, извършвани в момента в сградата, обясни кметът Добрин Добрев

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Джеръми Мийкс, който се превърна в световна сензация след една-единствена полицейска снимка, разкри мрачната страна на внезапната слава – обсебени почитателки са заемали часовете му за посещения, оставяйки собствения му син пред вратите на затвора

Сателитите „Сивей Гаоцзин-2-05“ и „Сивей Гаоцзин-2-06“ бяха изстреляни с ракета носител „Чанчжън-2D“ от космодрума Тайюан в провинция Шанси

Досега видеото е гледано десетки милиони пъти. Интернет е очарован; и как да не бъдеш?

23-годишният водач на откраднатия автомобил катастрофирал в електрически стълб

Проф. Карамфилов и колегите му подчертават значението на придържането към медикаментозното лечение

