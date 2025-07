Лидерът на беларуската опозиция призовава Тръмп да „накаже“ диктатора Лукашенко

М иналия месец Беларус изненадващо освободи от затвора съпруга на опозиционната лидерка Светлана Тихановска, но тя продължава да настоява президентът на САЩ Доналд Тръмп да поддържа натиска върху авторитарния лидер на страната Александър Лукашенко.

(Във видеото: Да се изправиш срещу дългата ръка на Кремъл: Лидерът на белоруската опозиция Светлана Тихановска)

"Не бива да се нормализира ситуация, в която хората биват освобождавани в замяна на отстъпки от ваша страна, смекчаване на санкции или публичност", каза тя в интервю за Politico . "Лукашенко трябва да бъде наказан, а не възнаграден."

Някои международни защитници на правата на човека се опасяват, че след като беларуският президент освободи съпруга ѝ, Сергей Тихановски, след визитата на специалния пратеник на САЩ Кийт Келог в Минск, администрацията на Тръмп ще отслаби натиска върху Лукашенко.

Освобождаването се случи на третата събота от юни и това бе първият път от над две години, в който Тихановска чу гласа на съпруга си.

Сергей Тихановски, бивш кандидат за президент и блогър, прекарал последните пет години в затвора по нареждане на режима на Лукашенко, бе освободен по сделка, договорена от Келог. Той се обади на Тихановска от границата между Беларус и Литва.

"Скъпа моя, свободен съм", ѝ каза той по телефона.

Тихановски бе водещият опозиционен кандидат срещу Лукашенко на президентските избори през 2020 г., когато бе арестуван и осъден на 18 години затвор за, според режима, подбуждане към омраза и социални безредици. След това Тихановска се кандидатира вместо него и, според мнозина, спечели милиони гласове. Впоследствие тя бе принудена да избяга в изгнание в Литва, след като Лукашенко брутално потуши масовите протести след оспорваната си изборна победа.

От началото на 2023 г. Тихановски бе държан в пълна изолация и без възможност за връзка със света. Екипът на Тихановска дори не бе сигурен дали той е жив.

"Едва можех да повярвам", каза Тихановска. "През всичките тези години бях сигурна, че той ще бъде един от последните, които ще бъдат освободени от затвора. Но кой разбира логиката на този режим?"

Когато най-накрая се срещнали в американското посолство във Вилнюс, Тихановска останала шокирана от външния вид на съпруга си. Сергей бе загубил половината от телесното си тегло. На приятелите си той споделил, че в затвора е забравил как се говори. Дъщеря им първоначално не го разпознала.

Upon his release, Tsikhanouski declared: “Sviatlana Tsikhanouskaya, my wife, is the leader of the Belarusian opposition.” Tsikhanouski is likely to play a more independent role as a public figure, a journalist and a symbol of change. 🧵 pic.twitter.com/xyQxu9ssS8