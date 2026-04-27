Говорителят на Белия дом: Ще има изстрели тази нощ

П реди стрелбата в хотел „Вашингтон Хилтън“ по време на Вечерята на кореспондентите в Белия дом, прессекретарят на президента на САЩ Доналд Тръмп Каролайн Ливит, която също присъстваше, даде интервю за "Фокс нюз", станало пророческо.
Нападателят, въоръжен с пушка, пистолет и ножове, по всичко изглежда е целял държавния глава и министрите.
„Речта тази вечер ще бъде класическа за Доналд Джей Тръмп. Ще бъде забавна, ще бъде вълнуваща. Тази нощ в залата ще има изстрели. Така че всички трябва да се включат, ще бъде наистина страхотно“, каза Левит преди събитието, очевидно визирайки речта на президента в началото на събитието, което беше прекъсната от опита за атентат срещу него.
Viral moment as Karoline Leavitt’s pre-dinner comment — “shots will be fired” — resurfaces after real gunfire erupted at the White House Correspondents' Dinner. What was meant as a metaphor quickly turned chilling as a gunman opened fire, causing panic, injuring a Secret Service pic.twitter.com/qqdORjwbVy— IBTimes UK (@IBTimesUK) April 26, 2026