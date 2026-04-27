Говорителят на Белия дом: Ще има изстрели тази нощ

„Бягай, по дяволите!“: Експерт разчете думите на Джей Ди Ванс по време на стрелбата

Разкриха какво пише на мистериозната бележка, показана на Тръмп по време на атентата

„Свършихте фантастична работа“: Тръмп похвали журналистката, която се оказа до него при стрелбата

„Залегни и грабвай виното!“: Жена стана хит в мрежата, заснеха я да прибира алкохол след стрелбата срещу Тръмп

„Дойдоха в две малки кутии, като за обувки“: Изповедта на вдовицата от подводницата „Титан“

П реди стрелбата в хотел „Вашингтон Хилтън“ по време на Вечерята на кореспондентите в Белия дом, прессекретарят на президента на САЩ Доналд Тръмп Каролайн Ливит, която също присъстваше, даде интервю за "Фокс нюз", станало пророческо.

Нападателят, въоръжен с пушка, пистолет и ножове, по всичко изглежда е целял държавния глава и министрите.

„Речта тази вечер ще бъде класическа за Доналд Джей Тръмп. Ще бъде забавна, ще бъде вълнуваща. Тази нощ в залата ще има изстрели. Така че всички трябва да се включат, ще бъде наистина страхотно“, каза Левит преди събитието, очевидно визирайки речта на президента в началото на събитието, което беше прекъсната от опита за атентат срещу него.