Летището в Катания отново работи след изригването на Етна

Л етището в сицилианския крайбрежен град Катания частично поднови полетите, които бяха спрени заради изригването на вулкана Етна, съобщи Италианският институт за геофизика и вулканология (ИИГВ), цитиран от ДПА.

Вулканът вчера изхвърли огромен шлейф от пепел и лава на височина 9500 метра и улиците и сградите в близкия град Катания бяха покрити от тъмносив прах.

Летищните власти обявиха, че спират работа до 16:00 ч. местно (17:00 ч. българско) време. Два часа по-късно полетите бяха възобновени в ограничен мащаб след почистването и обезопасяването на пистата и зоната за движение.

On August 15, Mount Etna, located on the island of Sicily in Italy, erupted, sending ash up to 9.5 kilometers into the sky.🌋The ash and lava caused the temporary closure of Catania Airport, and nearby residents were evacuated. In fact, Mount Etna has erupted several times this… pic.twitter.com/JxKkMW2yce