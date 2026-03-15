България

Нови имена и връщане на стари лица: Политическите формации финализират листите за изборите

Партиите не изключват диалог с коалицията на Румен Радев

15 март 2026, 19:33
П о-голямата част от политическите сили вече обявиха основните лица, а за други се говори неофициално.

По традиция лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще оглави 25 МИР в София и Пловдив. На политическата сцена, по неофициална информация, се завръща и бившият финансов министър Владислав Горанов, като водещ в листата във Варна. Въпреки спекулациите около Делян Добрев, той оглавява 24 МИР в София и Хасково.

Кои са водачите на листите на ГЕРБ

В 25 район в София срещу Бойко Борисов ще се изправи бившият вътрешен министър, по чието време той беше арестуван - Бойко Рашков от ПП-ДБ. В 24-избирателен район начело на листата ще застане Ивайло Мирчев. Асен Василев отново води Хасково и Пловдив. В 23 многомандатен район в София и Благоевград е Николай Денков.

В листите на „Възраждане” няма изненади. Костадин Костадинов също влиза в лидерската битка в 25 мир в София и във Варна.

Председателят на ДПС Делян Пеевски оглавява листата в Благоевград. Впечатление прави, че втори там е Джевдет Чакъров. Бившият съпредседател преди разрива в партията, който беше дясна ръка на Доган, се завръща в ДПС. Бившият вътрешен министър Калин Стоянов ще води в София-област. Искра Михайлова ще води в Пазарджик.

БСП излизат с нови именa и знакови стари. За 24 район в София и в Бургас водач е Крум Зарков. В Пловдив се завръща Татаня Дончева, а Валери Жаблянов в Шумен.

Остават въпросителните около коалицията на Румен Радев. Очакванията са той да оглави 25 мир в София. NOVA получи потвърждение, че в листата на Радев в Пловдив водач ще бъде бившият капитан на националите ни по волейбол Владимир Николов.

Румен Радев все още не е обявил нито програмата си, нито хората в листите си, но това не пречи част от формациите вече да обсъждат възможността да работят с него в следващия парламент. Засега социологическите проучвания му дават първото място.  Днес нито „Продължаваме Промяната- Демократична България”, нито БСП не отрекоха подобен вариант. По-скоро обявиха, че очакват да чуят дали има припокриване на програмите.

Под въпрос за ГЕРБ обаче остава Варна, за където от дни се говори, че листата ще оглави бившият финансов министър Владислав Горанов, който се завръща на политическата сцена.

 „Има листи, които все още не са готови. Не са една и две”, коментира Даниел Митов.

Въпросителни остават и около имената в коалицията „Продължаваме Промяната-Демократична България”. Като например, за това на Явор Божанков, който обяви, че няма да е в редиците на ПП, но не е ясно дали може да се класира от ДБ.

"В момента водим преговорите, листите ще бъдат вкарани навреме и всичко ще бъде наред”, увери Ивайло Мирчев.

От „Продължаваме промяната –Демократична България” не изключват варианта за възможно сътрудничество с формацията на новия играч на политическата сцена Румен Радев, но очакват да обяви приоритетите и състава.

„Нашата програма не се е променила, препоръчвам да я погледне. Ясно е казано - Силна България в Силна Европа, ясен план за разрушаване модела Борисов- Пеевски.  Радев трябва да каже в каква степен нашата мощна антикорупционна програма му импонира на него”, добави Мирчев.

Подобен вариант не отхвърлиха и „БСП –Обединена левица”, които днес се събраха за да представят официално имената в листите. В редиците на левицата се стигна до сериозни промени, след смяната на ръководството.

 „Крайно време е Румен Радев да изрази отношението си към нас. За много български граждани той е носител на надежда за промяна, но промяната не е един човек или една партия.  БСП е необходима за такава промяна и ние ще се отзовем, ако бъдем потърсени, но при спазването на ясни принципи”, категоричен беше председателят на БСП Крум Зарков.

Източник: NOVA    
Политически листи Водачи на листи ГЕРБ ПП ДБ Румен Радев ДПС БСП Коалиционни обсъждания Антикорупция Избори
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

