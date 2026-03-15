Израел опроверга слуховете за недостиг на ракети

Тел Авив отрече и директни преговори с ливанското правителство

15 март 2026, 20:06
Нов кръг от търговски преговори между САЩ и Китай в Париж

Великобритания дава до 40 000 паунда на мигранти, ако напуснат страната

Посланикът на Израел: Иран се опитва да глобализира конфликта в Близкия изток

Танкер, плаващ под гръцки флаг, е ударен край руското пристанище Новоросийск в Черно море

CNN: Седем причини, поради които Тръмп все още не е спечелил войната с Иран

Иран заплаши: „Имаме много изненади“. Защо цените на петрола може да не спаднат

Удариха финансовото сърце на Дубай, черен дим достигна „Бурж ал Араб“

Тревога и паника в Адана: Унищожиха трета иранска ракета над Турция

И зраел опроверга информацията, че привършва ракетите, с които прехваща обстрела от Иран и Ливан. В местните медии писаха, че Израел е известил Съединените щати за недостиг. Министърът на външните работи каза, че ракети има, съобщи NOVA.

Това стана след като и днес част от иранския обстрел проби противовъздушната отбрана. В Тел Авив имаше взрив и изгоряха няколко автомобила. Отломка от ракета повреди сериозно жилищна сграда в Петах Тиква.

От началото на войната 12 души бяха убити в Израел в резултат на ответния огън от Иран. Ливан съобщи, че израелските удари на тяхна територия вече са взели 850 жертви. Това дойде след като Израел отрече, че ще води директни преговори с ливанското правителство за край на бойните действия.

"Хизбула” работи по инструкции от Техеран, не от Бейрут. Те действат против волята на ливанските граждани. А ако правителството на Ливан иска да промени нещо, трябва да спре атаките, които извършва „Хизбула” от ливанска територия. Досега не са направили нищо в тази посока", посочи министърът на външните работи на Израел Гидеон Саар.

Израел Иран Ливан Хизбула Ракети Обстрел Жертви Война Преговори Противовъздушна отбрана
