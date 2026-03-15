Любопитно

15 март 2026, 20:08
Защо шоколадът е толкова скъп и къде цените са се повишили най-много
Източник: iStock

Ц ените на шоколада се повишиха с 18% в целия ЕС през 2025 г. – най-голямото увеличение сред всички хранителни продукти – тъй като сушата в Западна Африка доведе до скок в цените на какаото. Въздействието обаче варира значително в различните части на Европа.

Като цяло потребителските цени в ЕС се повишиха с 2,5% през 2025 г., изчислено въз основа на средногодишния темп на промяна. Увеличението беше малко по-високо за храните и безалкохолните напитки – 3,3%. Сред всички хранителни продукти шоколадът отбеляза най-високото увеличение – 17,9% в целия ЕС, според Евростат.

Защо тогава цените на шоколада се повишиха най-много в цяла Европа? И в кои страни се наблюдаваха най-резките скокове?

Цените на шоколада се повишиха значително повече от тези на много други основни хранителни продукти. Например, говеждото и телешкото месо се нареждат на трето място в ЕС с ръст от 10%.

Това е с около 8 процентни пункта (п.п.) по-ниско. Инфлацията при яйцата и маслото е около 8%, което е с около 10 п.п. по-ниско от тази при шоколада, съобщи „Евронюз“.

В страните от ЕС средната годишна инфлация на потребителските цени на шоколада през 2025 г. варира от 6,6% в Словакия до 32,6% в Полша. Когато се включат и други европейски държави, диапазонът варира от 1,6% в Албания до 44% в Турция.

Данните за Турция не са пряко сравними, тъй като отразяват категорията „шоколад, какао и хранителни продукти на какаова основа“ при годишен темп на промяна към януари 2026 г.

Турция е изключение не само по отношение на инфлацията на хранителните продукти, но и по отношение на общата инфлация в цяла Европа.

Естония (31,5%), Литва (31,5%), Румъния (26,1%), Латвия (25,9%) и Сърбия (25,4%) също отбелязаха ръст от над 25% в цените на шоколада.

Инфлацията също беше над средната за ЕС в Швеция, България, Черна гора, Гърция, Северна Македония, Испания, Финландия, Чехия, Нидерландия и Германия, като варираше между 18% и 22,5%.

Кипър, Люксембург, Италия, Косово и Швейцария са сред страните с най-ниска инфлация на шоколада, като всички са под 12%.

Сред другите големи икономики в ЕС увеличението във Франция беше 14%. Белгия, важен център за шоколадовата индустрия, отбеляза ръст от 12,3%.

В Обединеното кралство цените на шоколада са се повишили с 16,2% през 2025 г., според Националната статистическа служба (ONS).

Защо цените на шоколада са се повишили най-много?

Цените на шоколада в Европа са се повишили рязко през 2025 г., главно поради безпрецедентен скок в световните цени на какаото, предизвикан от сериозни прекъсвания в доставките“, заяви Емилиано Магрини, икономист в Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО).

Суша в Западна Африка

Той отбеляза, че производството на какао е силно концентрирано в няколко западноафрикански държави, по-специално Кот д'Ивоар и Гана, които заедно осигуряват по-голямата част от световните доставки.

През 2023-2024 г. производството и в двете държави е спаднало драстично поради неблагоприятни метеорологични условия – особено продължителна суша – и разпространението на вируса на подути издънки при какаото.

„Тези сътресения доведоха до голям глобален производствен дефицит и свалиха запасите до исторически ниски нива, което остави пазарите изключително уязвими към по-нататъшни сътресения и изстреля цените на какаото до рекордни нива“, каза Магрини.

Цените на какаото скочиха

Джон Бафес, старши икономист в Prospect Group към Световната банка, посочи, че какаото е ключова суровина в производството на шоколад, съставляваща около 10-20% от общите разходи.

„Цените на какаото скочиха от средно 3,28 долара/кг (2,8 евро) през 2023 г. до 7,33 долара/кг през 2024 г. и 7,80 долара/кг (6,7 евро) през 2025 г. – увеличение с повече от 120% между 2023 и 2024 г., най-голямото сред 70-те основни суровини, наблюдавани от Световната банка, и най-голямото в историята на пазара на какао“, обясни той.

Бафес посочи, че такова увеличение отразява свързани с климатичните условия производствени загуби в Западна Африка (особено в Кот д’Ивоар и Гана, които заедно съставляват почти две трети от световните доставки на какао).

„Този рязък скок на цените на какаото доведе до повишаване на производствените разходи за шоколад и, в крайна сметка, на цените на дребно, въпреки относително скромния дял на какаото в себестойността“, добави той.

Защо инфлацията на шоколада варира толкова значително?

Емилиано Магрини подчерта, че разликите в инфлацията на шоколада отразяват главно различията в структурата на вътрешните пазари и степента на интеграция на националните шоколадови индустрии.

Страните с големи, добре установени сектори за производство на шоколад — като Германия, Франция, Италия, Белгия и Нидерландия (и Швейцария) — обикновено отбелязват по-ниски ценови увеличения от средното за ЕС.

„На тези пазари големите и вертикално интегрирани фирми са в състояние по-добре да поемат по-високите разходи за какао, като коригират маржовете, използват дългосрочни договори или разпределят разходите между експортните пазари“, заяви той.

Цените в Централна и Източна Европа

Икономистът от ФАО отбеляза, че страните с по-малки шоколадови индустрии или по-голяма зависимост от вноса обикновено изпитват по-силно отражение на глобалните ценови шокове при какаото върху цените на дребно.

В няколко държави членки от Централна и Източна Европа цените на шоколада може да реагират по-пряко на увеличенията в разходите за суровини, вероятно защото вътрешните вериги на стойността са по-къси и предлагат по-малко буфери.

„Разликите в разходите за труд, цените на енергията, цените на други ключови съставки като мляко и захар, обменните курсове и интензивността на конкуренцията в търговията на дребно допълнително допринасят за различията между страните“, каза Магрини.

В допълнение към нивата на доходите, условията в страната и съдържанието на какао в шоколада, Бафес посочи структурата на индустрията.

Това отразява вертикалната интеграция, съотношението между мултинационални и местни фирми, брандирането и дистрибуторските мрежи, които влияят върху начина, по който се прехвърлят разходите.

„Някои фирми поемат част от увеличенията на цените на какаото, за да защитят пазарния си дял, докато други ги прехвърлят по-пълно и по-бързо“, отбеляза той. 

Източник: БГНЕС    
Последвайте ни

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

