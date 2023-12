Лекари написаха отворено писмо на Путин с призив Навални да бъде лекуван

Р уски лекари публикуваха отворено писмо до руския президент Владимир Путин, в което настояват излежаващият присъда опозиционер Алексей Навални, който се разболя в затвора, да бъде лекуван, предаде ДПА.

В писмото, под което до днес на обяд са се подписали над 100 руски лекари, се посочва, че отказът да се предостави лечение на Навални нарушава руската конституция.

