Лавина в Афганистан, има жертви и ранени (ВИДЕО)

С влачище, причинено от обилен снеговалеж, уби 25 души и е ранило 8 други в източната афганистанска провинция Нуристан.

Земя, сняг и отломки затрупаха село Накре в долината Татин в Нуристан през нощта на 17 срещу 18 февруари, предаде АФП.

"В резултат на свлачището около 25 души са загинали, а 8 са ранени", заяви говорителят на Министерството на управлението на бедствията Джанан Сайек.

Сайек също така каза, че броят на загиналите може да нарасне.

Провинция Нуристан, която граничи с Пакистан, е покрита предимно с планински гори и се намира в южния край на планинската верига Хиндукуш.

Представители на провинцията заявиха, че снегът също е възпрепятствал спасителните дейности.

"Заради облаците и дъжда хеликоптерът не може да кацне в Нуристан", каза Мохамед Наби Адел, ръководител на обществените работи в провинцията.

Avalanche in Shakay district in Badakhshan province deep in North-eastern Afghanistan, Badakhshan lies on the border with Tajikistan 🇹🇯 and China. pic.twitter.com/g7chn5oloL