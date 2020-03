Лавина уби петима души в Австрия

Л авина уби петима души в Дахшайн, Австиря, близо до Залцбург. Според информация на полицията загиналите са граждани на Чехия, съобщава "Би Би Си".

Любителите на зимните спортове са били на преход със снегоходи.

An #avalanche in the Dachstein area of the Austrian Alps killed five hikers on Sunday, police said. #Austria https://t.co/uaXkbMIJTO