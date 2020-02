Лавина погреба 38 души в Турция, десетки са в неизвестност

П оне 38 души са загинали при втора лавина, паднала на път в района на град Бахчесарай в окръг Ван в Източна Турция, докато спасителни екипи са издирвали двама души, затрупани при първа лавина, паднала в същия район снощи. Това съобщи турският телевизионен канал НТВ, като се позовава на валията Мехмет Емин Билмез.

Жив човек след 5 часа под снега, лавини, жертви

Загиналите са представители на жандармерията, пазачи по сигурността, пожарникари и цивилни граждани.

📍A second avalanche in #Turkey's Van has buried the search and rescue teams searching for the victims of the first avalanche



▪️More than 50 people were believed to be trapped under the avalanche; so far 25 search and rescue personnel have been rescued; 8 people died pic.twitter.com/razS49aQGV