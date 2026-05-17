Свят

Неизвестен дрон е навлязъл в Латвия

Изтребители на НАТО са разположени за патрулиране на въздушното пространство

17 май 2026, 12:05
И зтребители на НАТО бяха вдигнати по спешност заради дрон, навлязъл за кратко във въздушното пространство на Латвия, предаде ДПА, като се позова на изявление на латвийската армия.

Отправен е бил и сигнал за тревога до гражданите. 

„Продължаващата руска агресия в Украйна създава възможност от повтарящи се инциденти, при които безпилотни летателни апарати навлизат или се приближават към латвийското въздушно пространство“, пише още в текста. Въоръжените сили на Латвия добавят, че заедно със съюзниците от НАТО постоянно наблюдават въздушното пространство на страната.

Латвия не разполага с изтребители и разчита на своите партньори да защитават небето ѝ.

По-рано този месец два украински дрона удариха празни резервоари в нефтохранилище в източния град Резекне, който се намира на около 50 километра границата с Русия. Въпреки че нямаше ранени, инцидентът предизвика политическа криза и министърът на отбраната Андрис Спрудс и министър-председателката Евика Силиня подадоха оставки.

Смята се, че заблудени дронове навлизат във въздушното пространство на балтийските страни, когато руските сили за противовъздушна отбрана заглушават украинските безпилотни летателни апарати, атакуващи цели в северозападната част на Русия.

Източник: БГНЕС, БТА    
БЛА Латвийско въздушно пространство Оставки Украински дронове Нефтобаза Резекне НАТО патрулиране Въздушна заплаха Андрис Спрудс Евика Силина Руско Министерство на отбраната
