Парис Джексън съди фондацията на баща си: Иска 600 милиона долара след 17 години чакане

Д ъщерята на Майкъл Джексън - 28-годишната Парис Джексън - отправи официално искане към съда в Лос Анджелис за освобождаването на 600 милиона долара от огромното му наследство. Парите трябва да бъдат преведени в семейния тръст, създаден в полза на нея и двамата ѝ братя - Принс (29 г.) и Биги (24 г.).

Според съдебните документи, подадени на 29 октомври и прегледани от списание PEOPLE, наследниците чакат повече от 17 години след смъртта на певеца (през юни 2009 г.), за да получат достъп до фонда, предвиден за тях от самия Крал на попа.

Наследство за милиарди, но затворено за децата

Условията в завещанието на Майкъл Джексън гласят, че децата му трябва да започнат да получават приходи от съответните си дялове след навършване на 21 години, а основните изплащания на сумите от фонда да започнат на 30, 35 и 40-годишна възраст.

Адвокатите на Парис подчертават, че брат ѝ Принс вече наближава 30-ия си рожден ден, но сметките им продължават да бъдат празни. Според тях това прави наследниците изцяло зависими от последния останал изпълнител на завещанието - Джон Бранка.

„Повече от 17 години след смъртта му, семейният тръст на Майкъл Джексън остава без финансиране“, се казва в съдебната молба.

Paris Jackson Asks Michael Jackson’s Estate to Transfer $600 Million to a Trust for Her and Her Brothers, 17 Years After His Death https://t.co/P6X6eynUby — People (@people) November 3, 2026

Документите разкриват, че след смъртта на изпълнителя фондацията е генерирала над 1 милиард долара в брой от мащабни сделки:

Продажбата на дела в EMI Music Publishing за 287.5 млн. долара (2018 г.).

Продажбата на ранчото „Невърленд“ за 22 млн. долара (2020 г.).

Сделката със Sony за музикалния му каталог през 2023 г.

Адвокатите изчисляват, че общата стойност на имуществото се оценява на 2 до 3 милиарда долара, а към края на 2024 г. фондацията е разполагала с около 850 милиона долара в брой. След приспадане на евентуални задължения, поне 600 милиона долара са напълно свободни за разпределение.

Защо фондът все още е блокиран?

В официално изявление пред списание PEOPLE представителите на фондацията Michael Jackson Estate отрекоха да задържат средства умишлено и нарекоха твърденията на Парис „пълна измислица“. Според тях до момента на наследниците вече са изплатени над 200 милиона долара за издръжка.

Основната причина за забавянето на пълното финансиране според фондацията са висящите правни спорове с данъчните власти на САЩ (IRS), които първоначално претендираха за 700 милиона долара под формата на данъци и глоби.

Говорител на Парис Джексън обаче контрира категорично: „Фондацията за пореден път отклонява вниманието от собствената си некомпетентност. След години на забавяне Парис нямаше друг избор, освен да се намеси сама“.

Това е поредният правен сблъсък между Парис и изпълнителите на завещанието. По-рано през годината тя вече спечели съдебно дело, с което принуди външни юридически кантори да върнат 625 000 долара неоснователно платени бонуси от фондацията.

Съдът в Лос Анджелис е насрочил изслушването по искането на Парис за 4 декември.