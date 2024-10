Кървавият 7 октомври в Израел: Реакциите на световните лидери година по-късно

Н а 7 октомври се навършва една година от жестокото нападение на "Хамас". То провокира най-дългата война на Израел. Днес надеждата за едно общо бъдеще, в което израелци и палестинци ще живеят в мир, звучи неосъществимо.

Ето какво казаха световните лидери по повод годишнината от нападението на "Хамас":

Израелският народ не може да гледа уверено в бъдещето, докато не бъде сигурен, че 7 октомври никога няма да се повтори, се посочва в изявление на върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността Жозеп Борел по повод годишнината от нападението на "Хамас".

Той определя нападението като терористично и призовава за безусловно освобождаване на всички взети тогава заложници. По неговите думи в последната година палестинското население в Газа е понесло ужасни страдания. Тоталната война, обявена от израелското правителство на "Хамас", доведе до хуманитарна криза, над 41 000 души са убити, белезите са дълбоки и палестинският народ не може да види бъдеще, ако правата му не бъдат зачитани, допълва Борел.

По неговите думи ЕС е положил всички усилия, за да подкрепи палестинците с мащабна хуманитарна помощ. ЕС последователно предупреждава за несъразмерната употреба на сила, несъвместима с международното хуманитарно право, което трябва да се спазва винаги, включително при борбата срещу тероризма и упражняването на законното право на самоотбрана, заявява Борел.

Според него обстановката се влошава и Близкият изток е изправен пред опасността от пожар, който международната общност да не може да овладее. Борел допълва, че ЕС отхвърля изстрелването на ракети от "Хизбула". Той изразява тревога от израелските бомбардировки в Ливан, където по-голямата част от жертвите са цивилни. Над един милион ливанци вече са разселени, докато 60 000 израелци не могат да се завърнат у дома в Северен Израел, отбелязва върховният представител.

Няма военно решение, което да донесе бъдеще на народа на Израел и Палестина. Само политическо решение ще допринесе за мир, сигурност и напредък. ЕС работи с арабските си партньори за прилагане на решението за две държави и ще продължи към тази цел с убеждението, че това е единственият възможен начин за постигане на сигурност за израелците и палестинците, добавя Борел.

Той посочва, че сред основните стъпки напред са началото на политически процес в Ливан за президентските избори, разполагане на ливанската армия на юг, по-силен мандат на силите на ООН и организиране на спешна хуманитарна конференция. Времето за прекратяване на огъня е сега, казва върховният представител.

