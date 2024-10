САЩ с нови санкции срещу "Хамас"

С АЩ наложиха нови санкции срещу международна мрежа за събиране на средства за палестинското движение „Хамас“, обвинявайки я, че играе важна роля във външното финансиране на групировката, предаде Ройтерс. Агенцията посочва, че решението на Вашингтон е взето във връзка с първата годишнина от началото на войната в Газа.

Министерството на финансите на САЩ обяви, че налага санкции на трима души и на определена от него за „фиктивна“ благотворителна организация, обвинена, че е важен финансов поддръжник на „Хамас“, а също и на банка „Ал Интадж“ в Газа, за която се смята, че е контролирана от групировката.

Санкциониран е дългогодишен поддръжник на „Хамас“ - йеменски гражданин, живеещ в Турция, както и девет негови компании.

Year after Oct. 7, US sanctions ‘sham charity’ and individuals for funding Hamas https://t.co/UBKBr38fAa