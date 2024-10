Взрив в района на израелското посолство в Дания

Н ов взрив в близост до посолството на Израел в Дания, съобщи полицията. Инцидентът се случи в деня, в който света отбелязва годишнината от нападенията на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г., предаде АФП.

Взривът е избухнал на около 500 метра от посолството в Копенхаген. Пет дни по-рано имаше две експлозии близо до сградата, за които двама шведски граждани бяха задържани.

„Разбира се, проверяваме дали има връзка с (предишния) инцидент в израелското посолство. Няма индикации, че това е така“, заяви инспектор Трине Молер от полицията в Копенхаген. Тя уточни, че експлозията вероятно е причинена от стрелба.

An explosion was heard on Monday morning in the area of ​ the Israeli Embassy in Copenhagen..... pic.twitter.com/4qZnkOQvpN