Кулеба благодари на Кирил Петков за кампанията за военна помощ за Украйна

У краинският външен министър Дмитро Кулеба благодари на българския премиер Кирил Петков за инициирането на публична кампания за събирането на средства за Украйна, предаде Укринформ.

„Благодарен съм на премиера на България Кирил Петков за инициирането на публична кампания за събирането на средства за Украйна, с които да укрепим нашите отбранителни способности. Този ход демонстрира действителна солидарност на България с Украйна. Аз я усетих и при срещата ни в София миналата седмица”, написа Кулеба в Туитър.

Grateful to Prime Minister of Bulgaria @KirilPetkov for initiating a public campaign to raise funds for Ukraine and help us strengthen our defenses. This move demonstrates true Bulgarian solidarity with Ukraine. I felt it well when I was received by PM Petkov in Sofia last week.