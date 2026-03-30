Тръмп: Няма проблем с руския петролен танкер, който доставя помощ на Куба въпреки блокадата

Екстремно време на Балканите: Ветрове, дъжд и сняг затвориха училища и оставиха хиляди без ток

Месец война в цифри: Хиляди жертви, милиарди загуби и светът на ръба на петролен шок

Запушени тоалетни и моряци, спящи по пода: Най-големият самолетоносач в света на спешен ремонт в Крит

"Не ме карай да те преследвам": Изтекли съобщения разкриват как руските служби вербуват и контролират информатори

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че няма „никакъв проблем“ с руския петролен танкер край бреговете на Куба, който доставя хуманитарна помощ на острова, който е в бедствено положение заради американската петролна блокада, предаде Асошиейтед прес.

„Има танкер там. Не ни пречи някой да получи кораб с товар, защото те имат нужда... трябва да оцелеят“, каза Тръмп пред медиите на борда на президентския самолет Еър форс 1, по време на полет към Вашингтон.

Когато беше попитан дали е вярно съобщението на „Ню Йорк Таймс“, че на танкера ще бъде позволено да достигне Куба, Тръмп отговори: „Казах им, че ако някоя страна иска да изпрати малко петрол в Куба точно сега, нямам проблем дали е Русия или не.“

Освен това Тръмп отхвърли идеята, че позволяването на кораба да достигне Куба би било от полза за руския президент Владимир Путин.

Тръмп насочва вниманието си към Куба

„Това не му помага. Той губи един кораб с петрол, това е всичко. Ако иска да го направи, и ако други страни искат да го направят, това не ме притеснява особено“, заяви Тръмп. „Това няма да има никакво значение. Куба е свършена. Те имат лош режим. Имат много лошо и корумпирано ръководство и дали ще получат кораб с петрол, или не, няма да има значение.“

„Бих предпочел да го пусна, независимо дали е Русия, или някой друг, защото хората се нуждаят от отопление и охлаждане и всички други неща“, добави Тръмп.

Данните за проследяване показват, че петролният танкер, превозващ приблизително 730 000 барела петрол, се е намирал снощи точно край източния край на острова и се очаква да пристигне в град Матансас до утре.

Журналисти, работещи за кубинските държавни медии, също съобщиха за очакваното пристигане на кораба, въпреки че кубинските власти засега не са коментирали.

Доналд Тръмп: САЩ може да сключат сделка с Куба

Корабът „Анатолий Колодкин“ стана обект на санкции от САЩ, ЕС и Великобритания след войната в Украйна.

Тръмп, чието правителство възприе по-агресивен подход спрямо карибския остров от всяко друго американско правителство в новата история, на практика е прекъснал ключовите доставки на петрол за Куба, в опит да наложи промяна на режима, отбелязва АП.

Блокадата имаше опустошителни последици за цивилните граждани, на които Тръмп и държавният секретар Марко Рубио твърдят, че искат да помогнат, като много от тях се намират в отчаяно положение. Пълните спирания на тока на целия остров разтърсиха кубинците, които и без това се борят с дългогодишната криза, а липсата на бензин и основни ресурси парализира болниците и обществения транспорт.

Експерти казват, че очакваната доставка може да осигури на Куба около 180 000 барела дизел – достатъчно, за да задоволи дневното търсене за девет или десет дни.