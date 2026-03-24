Свят

Тръмп насочва вниманието си към Куба

Администрацията му подготвя смяна на режима, докато островът се бори с икономическа криза

24 март 2026, 11:51
С ракета по-дълга от двуетажен автобус: Може ли Иран да удари Великобритания?

Мелони изгуби референдума за реформа на съдебната система в Италия

Най-малко петима загинаха в Украйна при масирана руска атака тази нощ

Цената на петрола отново прескочи границата от 100 долара за барел

Самолет се сблъска с пожарен автомобил на летище в Ню Йорк, има загинали и ранени

След заплахи от Техеран: Тръмп отлага военните удари срещу иранските електроцентрали

Движение "Свобода" на премиера Роберт Голоб спечели изборите в Словения
Подпалиха линейки на еврейската служба за спешна помощ в Лондон

Подпалиха линейки на еврейската служба за спешна помощ в Лондон

А дминистрацията на Доналд Тръмп упражнява натиск върху Куба, докато островът се сблъсква с остра криза на горива, и изглежда готова за потенциален военноморски сблъсък с кораби на САЩ. Руският танкер "Анатолий Колодкин", превозващ десетки хиляди тонове суров петрол, предназначен за Куба, се движи на запад през Атлантическия океан. Въпреки това той може да не достигне дестинацията си, тъй като американският флот патрулира Карибско море с цел да блокира доставките на петрол за Хавана, посочва The Atlantic.

Според източници от администрацията на САЩ, "смяната на режима е подготвена" и очаква сигнал от президента. Целта на Тръмп изглежда е да инсталира по-лоялно ръководство в Хавана. На пресконференция в Белия дом миналата седмица той заяви, че вярва, че ще има "честта да вземе Куба", като добави: "Дали ще я освободя, или ще я взема - мисля, че мога да правя каквото си поискам."

Белият дом разчита на тежкото икономическо положение на острова, за да принуди кубинските власти към отстъпки. Президентът на Куба, Мигел Диас-Канел, публично призна дискусии между двете правителства и обеща серия от реформи, насочени към успокояване на Вашингтон. Това е ход, който показва както сериозността на вътрешната криза, така и уязвимостта на режима. Икономиката на Куба, вече отслабена от лошо управление, комунистическа икономическа идеология, санкции и края на субсидираните доставки на петрол от Венецуела, е засегната от масови прекъсвания на тока и недостиг на храна. След пандемията от COVID-19 над 1 милион души напуснаха острова, около 10 процента от населението.

Очаква се нова вълна миграция, ако не бъде осигурена икономическа помощ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Двустранните преговори имат потенциал за мирно решение, но досегашният опит е ограничен. Преговорите на САЩ с режимите в Иран и Венецуела през последните месеци не доведоха до резултат, което наложи военна намеса в двете страни. Според източници подходът към Куба вероятно ще следва модела на Венецуела, някои наричат операцията в Каракас "проверка" за Хавана, като превключването от преговори към военни действия може да се случи скоро. Всичко зависи от Тръмп и готовността му да се изправи срещу нов режим, докато САЩ все още са ангажирани в Иран.

Службата на федерален прокурор в Южна Флорида подготвя обвинения срещу политическото и военното ръководство на Куба, включително членове на семейството на Кастро, за предполагаеми престъпления, трафик на наркотици, имиграция и шпионаж. Главният прокурор Джейсън Рединг Куинес координира многостранна операция, която може да послужи за правно оправдание на военни действия, добавят източниците.

Държавният департамент на САЩ отдавна обвинява кубинския режим в нарушения на човешките права, включително произволни убийства, изтезания и потискане на журналисти, обвинения, които Куба отрича.

Администрацията също обсъжда кои заможни републикански дарители с кубински произход биха могли да бъдат включени в бъдещи преходни или ръководни роли в Хавана.

Икономическата криза е очевидна навсякъде в Куба:

  1. масови прекъсвания на тока,
  2. недостиг на гориво и храна,
  3. нарушено водоснабдяване и
  4. неизвозен боклук по улиците.

Според ООН продължаващият недостиг на гориво може да доведе до "колапс" на страната.

Тръмп се фокусира по-малко върху идеологическа промяна и повече върху възможностите за американски инвестиции и развитие. "Администрацията на Тръмп ще постави Куба под глава 11", коментира Джон Кавулич, президент на Съвета за търговия и икономика между САЩ и Куба, имайки предвид глава 11 от законодателството за несъстоятелност, използвана за реорганизация, а не ликвидация. "Цялото внимание е насочено към бизнеса."

Преговорите между Вашингтон и Хавана се въртят около исканията на САЩ за промяна на лидерството, компенсации за собствениците на национализирана собственост и отваряне на възможности за инвестиции и търговия. "Говорим с Куба, чиито лидери искат и трябва да сключат сделка, която президентът Тръмп смята, че ще бъде много лесна за постигане", заяви говорителката на Белия дом Ана Кели.

В същото време Куба очевидно е наясно с заплахата - дипломатите и посредниците на острова търсят срещи с американски изследователски центрове, академици и журналисти, за да влияят върху общественото мнение и да спечелят време за подготовка за евентуален конфликт.

На този етап военни действия срещу Куба все още не са предприети, частично защото флота на САЩ е ангажиран с операции в Иран и Венецуела. Междувременно два руски танкера, натоварени с петрол, подвластен на американски санкции, са се отправили към Карибско море, засилвайки напрежението.

Източник: The Atlantic    
