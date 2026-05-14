Разбиха схема за хранителни добавки, представяни като лекарства

С офийска районна прокуратура участва в мащабна международна операция, свързана с продажба на хранителни добавки, представяни като животоспасяващи лекарства, съобщиха днес от държавното обвинение.

На 12.05.2025 г. прокурори и представители на правоохранителните органи от 15 държави, сред които България, Румъния, Унгария, Полша, Молдова, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Италия, Латвия, Литва, Словакия, Словения и Испания проведоха операция със съдействието на Евроджъст и Европол. Тя е насочена към противодействие на престъпна група, осъществяваща измами спрямо уязвими групи хора, предлагайки им за продажба хранителни добавки, които се рекламират като лекарства, лекуващи тежки заболявания. Въз основа на престъпната дейност групата е генерирала печалба в размер на 240 милиона евро.

Над 400 арестувани в 30 европейски държави при акция на Европол

До операцията се стигна, след като в Софийска районна прокуратура е подаден сигнал от бивш министър на здравеопазването, който съобщава, че неговото име и образ се използва за фалшива реклама на продукти с неясен произход, за които се твърди, че са лекарства. В хода на разследването са обединени няколко досъдебни производства, включващи и сигнал от известен столичен лекар, разпитани са множество свидетели и е установено наличие на международен елемент по делото. Поради тази причина наблюдаващият прокурор от СРП е сключил споразумение за съвместен екип за разследване с Румъния, Полша, Унгария и Молдова.

Въз основа на сключеното споразумение за съвместен екип за разследване (Joint Investigation Team) на 12.05.2026 г. международната операция бе извършена в различни градове на територията на Република България от следователи от Следствения отдел на Софийска градска прокуратура и окръжните следствени отдели, служители на дирекция „Киберпрестъпност“ - ГДБОП“-МВР, служители на ОИП-СДВР. С разрешение на СРП при извършване на част от действията на място присъстваха и представители на Европол и полицейски служители от участващите в JIT държави.

Акция срещу фалшивите храни в Европа

Под ръководството на наблюдаващия прокурор от СРП, който е ръководител на съвместния екип за разследване от българска страна, и прокурор от СГП в рамките на акцията са извършени над 30 претърсвания и изземвания в домове, офис помещения и моторни превозни средства, обиски на лица и са разпитани множество свидетели. Намерени и иззети са голям обем от доказателства, които предстои да бъдат анализирани. Разследването по случая продължава.