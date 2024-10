Кръв и власт - как функционира "Хизбула"

Р олята, влиянието и силата на ливанската въоръжена групировка “Хизбула”, която действа като държава в държавата, продължават да будят недоумение у мнозина.

През изминалата година, откакто Израел започна войната си срещу Газа след терористичната атака на "Хамас" на 7 октомври 2023 г., “Хизбула” и Израел почти ежедневно си разменят огън по северната граница на Израел с Ливан. Кулминацията е израелската бомбардировка на Бейрут и други части на Ливан, за която Израел твърди, че е целенасочена срещу лидери на “Хизбула”. В резултат на това Хасан Насрала, лидер на “Хизбула” в продължение на 32 години, беше убит заедно с няколко други висши лидери и командири, което много наблюдатели наричат вакуум във властта, посочва “Ал-Джазира”.

Създадена в отговор на израелското нахлуване в Ливан през 1982 г., оттогава “Хизбула” се превърна в една от най-мощните фракции в съвременен Ливан, която съчетава вътрешен и международен политически обхват, социална притегателна сила и плашещи военни възможности.

34-дневната война между Израел и “Хизбула“ през 2006 г.

Какво е политическото влияние на “Хизбула”?

Идентичността на “Хизбула” като въоръжена групировка и политическа организация, съчетана с обширната ѝ програма за социално подпомагане, ѝ е осигурила значителна тежест в раздробената демократична политическа система на Ливан.

Близките връзки с мрежа от симпатизиращи политически партии, които, макар и да не са официално свързани с “Хизбула”, все пак я подкрепят, отреждат на групировката определяща роля в ливанския парламент и в националния правителствен напредък.

През последните години обаче политическата съдба на “Хизбула” е подложена на натиск, тъй като противоречивото ѝ участие в Сирийската гражданска война, когато изпраща бойци в подкрепа на въоръжените сили на сирийския режим, заедно с икономическата и политическата стагнация в Ливан, подкопават народната подкрепа за групировката, което води до загуба на мнозинството ѝ на изборите през 2022 г., въпреки че тя запазва най-големия блок в парламента.

Трайното политическо присъствие на “Хизбула”, дори и да оцелее след обвиненията в участие в събитията, довели до опустошителния взрив на пристанището в Бейрут през август 2020 г., при който загинаха 200 души и бяха ранени 7000, се дължи в немалка степен на обширната ѝ социална система, посочва “Ал-Джазира”.

Действайки в някои от най-бедните райони на страната, “Хизбула” контролира управлението на болници, училища и социални организации, което засилва репутацията на групировката като държава в държавата.

Кой е по-силен? Израел срещу Иран: Военната мощ в цифри

Каква е вътрешната структура на “Хизбула”?

Вътрешната структура на “Хизбула” е силно централизирана и йерархична, като ръководството ѝ се ръководи основно от нейния съвет “Шура”.

Начело на Съвета Шура стои генералният секретар. До петък тази роля се изпълняваше от Хасан Насрала. След убийството му по време на израелски въздушен удар в жилищно предградие на Бейрут обаче не е посочен негов наследник.

На Съвета Шура са подчинени пет отделни органа: Политическият, Парламентарният, Изпълнителният, Съдебният и Джихадният съвет.

Функциите на Политическия и Парламентарния съвет до голяма степен са очевидни от наименованието им, като първият отговаря за поддържането на политическите стратегии и съюзи на “Хизбула”, а вторият ръководи парламентарните дейности на групировката.

Изпълнителният съвет отговаря за социалните услуги и финансите на групировката, както и за поддържането на критичния ѝ съюз с Иран.

И накрая, Съдебният съвет се произнася по вътрешни спорове, като гарантира, че групировката запазва религиозните си принципи, докато Съветът за джихад контролира военните дейности на групировката.

Войната между Израел и "Хизбула": Шиитската ислямска организация все още е страшен враг

Кои лидери на “Хизбула“ са убити от израелските сили от 7 октомври насам?

Няколко от командирите на “Хизбула” са убити, откакто групировката се съюзи с “Хамас” в отговор на продължаващите нападения на Израел срещу обсадения анклав, започнали на 8 октомври 2023 г., ден след като “Хамас” проведе нападение срещу Южен Израел, при което бяха убити 1139 души.

През последните седмици тези убийства включват някои от най-високопоставените членове на “Хизбула“, което по същество “обезглавява“ групировката в очите на много нейни критици.

1. Хасан Насрала

Генералният секретар на групировката, Насрала, поддържаше цялостния контрол върху дейността ѝ от февруари 1992 г. насам. Той бе убит при израелски въздушен удар по Бейрут на 27 септември 2024 г.

L'illusione di una soluzione: uccidere Hassan Nasrallah

✍️ Binoy Kamparkhttps://t.co/jqjbfMtfhf — Geopolitika.ru in italiano (@GeopolitikaIT) October 3, 2024

2. Висам ал-Тавил

Висам ал-Тавил е заместник-началник на подразделение в елитните сили на “Радуан” и един от първите висши командири, убити след участието на групировката във войната на Израел срещу Газа. Убит е по време на израелски въздушен удар в Южен Ливан на 8 януари 2024 г.

Hezbollah Commander Assassinated in Lebanon Drone Strike 🇱🇧



Hezbollah’s aerial forces Commander, Ali Hussien Barji, was eliminated in a drone strike assassination.



He was on the way to the funeral of Hezbollah commander Wissam al-Tawil, who was neutralized in an Israeli… pic.twitter.com/3oGAYbkcAw — James Porrazzo (@JamesPorrazzo) January 9, 2024

3. Исмаил ал-Зин

Високопоставен командир на „Хизбула“, обвинен от Израел, че е играл важна роля в елитните сили „Радуан“. Това никога не е потвърдено от самата групировка, която признава смъртта на Исмаил ал-Зин. Той е убит при израелски въздушен удар в Южен Ливан на 31 март 2024 г.

The cleaning of terorist in the #MiddleEast continues.

The #IDF says it eliminated Ismail Ali al-Zin, top commander in Hezbollah's elite Radwan force in a drone strike a short while ago in southern Lebanon's Kounine.#اسماعی_علی_الزین pic.twitter.com/t0tR4J6Vol — AVA TODAY (@ava_today) March 31, 2024

4. Али Ахмад Хюсеин

Мощна фигура в групировката, за която се твърди, че е играла решаваща роля в нападенията срещу Северен Израел. По време на смъртта си Али Ахмад Хюсеин е командир на елитните сили “Радуан” на “Хизбула”. Убит е при израелски въздушен удар в Южен Ливан на 8 април 2024 г.

Ahmad Hussein Ali Ahmad

Jihadi name: Abu Abbas

Hometown: Al-Nasiriyah, Beqaa

Martyred: Friday 8/12/2023 pic.twitter.com/Q5sqHnR8GM — aya (@political_aya__) December 8, 2023

5. Фуад Шукр

Фуад Шукр е високопоставен военен командир на “Хизбула”, участвал в много от ключовите операции на групировката, за които се твърди, че включват бомбения атентат през 1983 г. срещу казармите на Многонационалните сили в Ливан (MNF) в Бейрут, при който загиват 307 души. Шукр е убит при израелски въздушен удар в Бейрут на 30 юли 2024 г.

Hezbollah oficjalnie potwierdził, że we wczorajszym izraelskim nalocie w Bejrucie zginął Fuad Shukr. Jedna z ważniejszych postaci Hezbollahu (mowa, że to nawet numer dwa lub trzy w organizacji). pic.twitter.com/QPDiyB3S57 — Łukasz Bok (@LukaszBok) July 31, 2024

6. Ибрахим Акил

Важна фигура в групировката, Акил е вторият заместник-командир на въоръжените сили на “Хизбула“ и висш ръководител на елитните сили на групировката “Радуан“. Той е убит по време на израелски въздушен удар по Бейрут на 20 септември 2024 г.

The blood of 240 U.S. Marines is on the hands of Ibrahim Aqil, a top Hezbollah operative.



The U.S. Dept of State has a $7 million bounty on his head.



Yesterday, Israel eliminated him in a strike. pic.twitter.com/oWH80rDUxr — StopAntisemitism (@StopAntisemites) September 20, 2024

7. Али Карки

Загинал заедно с Хасан Насрала, Карки е бил командир на частите на “Хизбула” в Южен Ливан. Убит е по време на израелски въздушен удар по Бейрут на 27 септември 2024 г.

Accounts affiliated with #Hezbollox circulated a picture of Ali Karki, commander of the southern front in the organisation who was assassinated along with #Nasrallah‌‌. This is the first photo of him to be published. pic.twitter.com/nuiWGWJl5q — Hertfordshire Friends of Israel 🇮🇱🎗️ (@HertfordshireI) September 29, 2024

8. Набил Каук

Мюсюлмански лидер и политик, Каук е бил заместник-ръководител на Изпълнителния съвет на “Хизбула”. Той е убит при израелски въздушен удар, насочен срещу инфраструктурата на “Хизбула” в Бейрут на 28 септември 2024 г.

İsrail ordusu: Üst düzey Hizbullah üyesi Nabil Kaouk'u öldürdük . https://t.co/5a1iIKWb8s pic.twitter.com/hWzjbcLORB — Habere Güven (@HabereGuven) September 29, 2024

Какво може да се открие в арсенала на “Хизбула”?

Преди настоящите израелски атаки “Хизбула” беше смятана за една от най-страховитите недържавни въоръжени групировки в света с около 130 000 ракети в арсенала си.

“Хизбула” разполага с богат набор от военна техника, за която се твърди, че включва прецизно управляеми ракети, безпилотни самолети, противотанкови ракети и голям брой ракети, способни да достигнат дълбоко в израелската територия.

В допълнение към продължаващата въоръжена съпротива на групировката срещу Израел много от нейните около 20 000-50 000 бойци са придобили допълнителен боен опит в Сирия, където групировката официално се разгръща в подкрепа на президентския режим на Башар Асад от 2012 г. насам.

Военната сила на “Хизбула“ се възползва от значителната финансова и военна подкрепа на своя съюзник Иран, който освен че играе формираща роля в създаването на групировката през 1982 г., продължава да действа в съгласие с нея през следващите десетилетия.

Припомняме и тази галерия от нашия архив:

* Във видеото: Войната между Израел и "Хизбула": Шиитска ислямска организация все още е страшен враг

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase