34-дневната война между Израел и “Хизбула“ през 2006 г.

В ойната в Ливан през 2006 г. е породена от конфликт между Израел и “Хизбула”. Войната започнала на 12 юли 2006 г. и завършила на 14 август. Причината за избухването ѝ е трансгранично нападение от бойци на “Хизбула”, което завършва с отвличането на двойка израелски войници и убийството на осем други.

Контекст: “Хизбула” и Израел в Южен Ливан

“Хизбула” възниква в Южен Ливан по време на Ливанската гражданска война (1975-90 г.), за да се противопостави на влизането на Израелските отбранителни сили (ИОС) във войната и на нахлуването им в Ливан от юг. Състои се от бойци на милицията от предимно шиитското мюсюлманско население на Южен Ливан, които черпят вдъхновение от религиозния популизъм на Иранската революция само няколко години по-рано през 1979 г. Когато гражданската война приключва, “Хизбула” продължава да оказва натиск върху Израелски отбранителни сили (ЦАХАЛ), който остава в Южен Ливан като окупационна сила, и се позиционира като защитник на ливанските каузи срещу израелската агресия. След изтеглянето на израелските сили през май 2000 г. споровете за земя и задържането от Израел на ливански граждани са сред въпросите, които водят до трансгранични сблъсъци между “Хизбула” и ЦАХАЛ. През януари 2004 г. Израел освобождава стотици предимно палестински и ливански затворници в замяна на един израелски бизнесмен и останките на трима израелски войници, които са били пленени от “Хизбула” през октомври 2000 г.

