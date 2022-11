Круизен кораб със стотици заразени с коронавирус акостира в Сидни

В Сидни акостира круизен кораб със стотици заразени с коронавирус пасажери, предаде Ройтерс.

Австралийската министърка на вътрешните работи Клеър О'Нийл се опита да успокои сънародниците си, че властите са взели адекватни мерки.

