Крокодили се разхождат из градовете на Австралия след невиждани наводнения (СНИМКИ/ВИДЕО)

П овече от 200 души бяха евакуирани през нощта в североизточна Австралия, след като невиждани наводнения разрушиха пътища и избутаха крокодили в градовете.

Щатът Куинсланд е ударен от силни ветрове и проливен дъжд. След погрома от преминаването на тропически циклон, хеликоптери на австралийската армия са изпратени да спасяват жители в наводнени райони.

Най-малко 200 души са били евакуирани от спасителни екипи през нощта в неделя срещу понеделник, според полицията, а в следващите часове се очакват и още сериозни количества дъжд.

Девет души, включително седемгодишен пациент, намериха убежище на покрива на болница в село, населено предимно с аборигени в североизточния край на острова-континент.

"Знаем, че тези хора са в отчайваща ситуация", каза Кайли Ханслоу, местен полицейски служител. Градът с 300 жители сега е "море от мръсна вода и кал", добави тя.

Крокодили, изтласкани от наводненията, бяха забелязани опасно близо до жилища и сгради във Уиджа Уиджа и няколко близки града.

Кернс, градът със 150 000 жители, беше почти заобиколен от вода, която се разля по главните магистрали и наводни летището.

"Това ниво на валежи е безпрецедентно", каза премиерът на правителството на щата Куинсланд Стивън Майлс пред медиите в понеделник.

"Разположихме буквално всяка лодка, която успяхме да намерим в Кернс, за да евакуираме хора, които не могат да го направят сами", добави той, пише Digi24.

