Министър Генов: За критично безводие не можем да говорим

"За критично безводие по отношение на водите за питейно-битово снабдяване в момента не можем да говорим", обяви министърът на околната среда и водите Манол Генов по време на извънредното заседание на ресорната парламентарна комисия, която ще обсъди проект на решение за справяне с безводието в страната. Изключително сме рестриктивни за ползване на води за напояване, коментира той.

Министърът на екологията информира, че 52 язовири, които министерството наблюдава и от които дава разрешение за ползване на води, са в добро състояние по отношение на запасите с вода въпреки сухото лято и пролет, климатичните предизвикателства. Най-важният приоритет е водата за питейно-битово водоснабдяване, увери Генов.

Язовирите са пълни на 65,48%, съобщи той. И добави, че това е повече от миналата година, но не е повод за успокояване. На второ място приоритет е водата за напояване, като по отношение на това водата в язовирите е осигурена на 31%. Енергийните язовири са в добро състояние – 68-69% от общия обем, уведоми още министърът.

По думите на Генов обърна внимание, че трябва да се работи по линия на загубите заради влошената инфраструктура. Той увери, че ресорните министерства работят и са в непрестанен контакт. Мисля, че сме свършили доста неща, каза той и подчерта, че работата ще продължи.

Относно ситуацията в Плевен министърът каза, че проблемите са от години. Изпратили сме информация на Министерството на регионалното развитие и благоустройството кои свободни водни тела имат достатъчен ресурс, за да може при сондажи да се разполага с тях, обясни Генов. По думите му яз. "Черни осъм" се прави много време, като са нужни и много финансови средства.