Пожари, наводнение, циклон: Температурите в Авсралия достигат 43°C

В събота температурите в Нов Южен Уелс се покачиха над 43 градуса и в щата пламнаха пожари, докато край бреговете на Куинсланд очакваха циклона "Джаспър". За това съобщи The Guardian.

Температурата на летището в Сидни и в Баджерис Крийк достигна 43°C в 13:00 ч., живакът в Олимпийския парк в Сидни достигна 42,5°C в 15:00 ч., а в Пенрит - 42,9°C в 16:00 ч.

Очакваше се в събота температурите да се понижат с 10°C, съобщава изданието.

As at 4pm there are 85 fires burning in NSW, 38 of which are yet to be contained. With hot north-westerly winds driving temperatures up across most of the state, our crews are facing challenging conditions. A big thank you to all our members working on days like this. pic.twitter.com/a6eDvwMN11 — NSW RFS (@NSWRFS) December 9, 2023

В събота следобед за части от южното крайбрежие и Снежните планини беше издадено предупреждение за силни гръмотевични бури. Синоптиците предупредиха, че е възможно да има разрушителни пориви на вятъра и градушки, предаде The Guardian.

На територията на щата горят 85 пожара, 21 от които не са локализирани, като в много райони са въведени пълни забрани за палене на огън. Това съобщи противопожарната служба на щата.

Очакваше се събота да бъде най-горещият ден от горещата вълна в Нов Южен Уелс, която се отличаваше с разпространението си в целия щат, съобщава изданието.

Мириам Брадбъри от Бюрото по метеорология посочва, че интензивните условия ще настъпят в Голямата разделителна верига - и дори морският бриз няма да пощади крайбрежните райони.

⚠️A strong and gusty southerly change will move along the coast this afternoon and evening, bringing a drop in temperature. Damaging winds are possible for parts of the #Illawarra and #Sydney.

For more information see the latest warning at https://t.co/kya7KsC9Sa pic.twitter.com/TFKZKlIxiB — Bureau of Meteorology, New South Wales (@BOM_NSW) December 9, 2023

"Това не е само районът на Сидни", казва тя. "По целия път до крайбрежието на Нюкасъл температурите достигат 40 градуса", допълва жената. "Сидни ще изпита известно облекчение в неделя с промяна на температурите, но тя няма да се усети във вътрешността на страната", каза тя.

Докато жителите на Нов Южен Уелс се бореха с горещините, в някои части на Южна Австралия имаше интензивни дъждове и наводнения, съобщава The Guardian.

Междувременно край бреговете на Куинсланд се задаваше тропическият циклон "Джаспър", който се очакваше да достигне сушата в средата на следващата седмица и да предизвика разрушителни ветрове и проливни дъждове.

В събота спасителен хеликоптер евакуира четирима учени от Бюрото по метеорология от отдалечена метеорологична станция на остров Уилис. Очаква се циклонът да достигне сушата между Куктаун и Таунсвил до средата на следващата седмица.

🌀Latest track map for Severe Tropical Cyclone Jasper: located around 1100 km east of Cairns at category 4, moving slowly southwest, forecast to weaken over the next two days as it turns west towards the #Qld coast. Details and updates: https://t.co/FBmpsInT9o #CycloneJasper pic.twitter.com/VzaPxplpT3 — Bureau of Meteorology, Queensland (@BOM_Qld) December 9, 2023

Екстремното време идва ден, след като учени от службата на ЕС за борба с изменението на климата "Коперник" потвърдиха, че 2023 г. ще бъде най-горещата година в историята.

Д-р Саймън Брадшоу, директор по научните изследвания в Съвета по климата, посочва, че изменението застрашава "здравето на хората и местата, които обичаме".

"Тази свирепа жега и потвърждението, че тази година е най-горещата в историята, са в съответствие с това, което науката ни предупреждава да очакваме", казва Брадшоу. "Същата тази наука ни казва, че ако не действаме бързо, нещата само ще се влошат. Ако продължим безразсъдно да изгаряме повече въглища, нефт и газ, горещините ще станат толкова екстремни, че някои части на страната ще станат практически необитаеми. Не можем да продължаваме да подклаждаме огъня", категоричен е експертът.