Бивш говорител на Даяна разказа за кризата ѝ в 5 сутринта след издаването на мемоарите ѝ

Б ивш прессекретар на двореца разказа за кризисното обаждане на принцеса Даяна в 5 сутринта и за съвета, който ѝ е дал след публикуването на биографията ѝ от Андрю Мортън.

83-годишният Дики Арбитър е работил за кралското семейство от 1988 до 2000 г. и е обслужвал покойната кралица Елизабет, крал Чарлз III и принцеса Даяна.

Говорейки пред The ​​Telegraph, кралският експерт обясни как е бил „поразен“ от казаното от принцесата в бомбастичните ѝ мемоари „Даяна: Нейната истинска история“.

Former Palace press secretary opens up about Princess Diana's 5am crisis on the day bombshell Andrew Morton book was released - and the advice he gave her



https://t.co/JbwUbPWNqm