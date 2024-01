„Идвам със сърцето си“: Разходката по минно поле на принцеса Даяна

Т ова бе емоционална снимка, и трябваше да бъде: Даяна, принцесата на Уелс, носеща защитна козирка и бронежилетка, вървяща през минно поле в Уамбо, Ангола. Образът на принцесата, по това време една от най-известните жени в света, заобиколена от опасности, нашумя по целия свят.

Angolans will love Princess Diana forever because this woman risked her life to walk in a landmine filled area, just to raise awareness about the land mines in our country 😢 what a heart she had pic.twitter.com/KFMhVjIzmT — SS (@ssozinha_) November 23, 2020

Принцеса Даяна посети Ангола като гост на Международния червен кръст през януари 1997 г. Нацията по това време преживя кратък и крехък период на мир от Гражданската война, която бушува през последните 20 години. Войната в крайна сметка ще се поднови през 1998 г. и ще продължи още четири години.

Конфликтът остави страната "заразена" с повече от 15 милиона противопехотни мини. Тези скрити оръжия, често разпръснати в близост до градове и села, имаха опустошителен ефект, причинявайки големи цивилни жертви и възпрепятствайки всички усилия за възстановяване след конфликта. По време на посещението на принцесата един на всеки 330 души в Ангола бе загубил крайник.

„Не може да има по-подходящо място за започване на тази кампания от Ангола, защото тази нация има най-много хора с ампутирани крака на население от където и да е по света“, каза тя на събралите се журналисти, които се стекоха да я видят на летището.

Излизайки в минно поле, тя вървеше по разчистена пътека заедно с експерта по отстраняване на мини Пол Хеслоп от Halo Trust, организация, посветена на обезвреждането на противопехотни мини. По-късно той призна :

„Умът ми беше напрегнат, опитвайки се да се уверя, че няма да бъда най-известният човек в света на следващия ден, защото съм взривил принцесата на Уелс“.

Princess Diana's 1997 landmine walk.



"The walk through the minefield was not merely a symbolic act but a challenge to governments to stop ignoring the terrible suffering caused by these weapons and a call for international action to eradicate their use."https://t.co/anUz5MOE9b — Giorgio Chiovelli (@GChiovelli) January 15, 2024

Разходката през минното поле не беше просто символичен акт, а предизвикателство към правителствата да спрат да пренебрегват ужасните страдания, причинени от тези оръжия, и призив за международни действия за изкореняване на употребата им. Нейното застъпничество за тази кауза ще се окаже инструментално за мобилизиране на общественото мнение в подкрепа на забраната на противопехотните мини и за обединяване на дипломатическия натиск за усилията за разминиране.

Но нейното публично одобрение на кампанията на Червения кръст за световна забрана на мините беше в разрез с политиката на правителството на Обединеното кралство по това време и разгневи някои консервативни политици. Младшият министър на отбраната, Ърл Хау, я описа като „разхлабено оръдие“ и „зле информирана“ по въпроса.

Репортери на място в Ангола я разпитаха за политическата буря, която назряваше у дома в Обединеното кралство. Очевидно раздразнената Даяна отговори:

„Само се опитвам да подчертая проблем, който се случва по света, това е всичко.“

Тя изглеждала видимо разстроена от въпросите на медиите и политическия спор, в който неочаквано се оказа въвлечена.

„Не съм политическа фигура, нито искам да бъда такава. Идвам със сърцето си и искам да осведомя хора в беда, независимо дали са в Ангола или друга част на света. Факт е, че аз съм хуманитарна фигура, винаги съм била и винаги ще бъда“, каза тя.

Без да се обезсърчи, тя изнася реч в Кралския географски институт в Лондон през юни, призовавайки за край на „чумата на Земята, причинена от противопехотните мини“. След това тя пътува до Босна през август, за да види дейностите по разминиране и да се срещне с жертви, които са претърпели нараняванията си по време на бруталната гражданска война в страната през 90-те години.

Проблем с огромен мащаб

Медийният прожектор и очарованието на обществеността от Даяна предизвикаха тласък във финансирането на проекти за разминиране и подтикнаха правителствата да се справят с кризата, което доведе до създаването на Отавския договор през 1999 г., който имаше за цел да елиминира използването, производството, складирането и трансфера на противопехотни мини.

Принцесата нямаше да доживее да види плодовете на своя труд. Само няколко седмици след посещението си в Босна, тя загина в автомобилна катастрофа в Париж на 31 август 1997 г.

Тони Блеър, новоизбраният министър-председател на Обединеното кралство, обеща да ратифицира Отавския договор навреме за годишнината от нейната смърт.

Но въпросът с противопехотните мини далеч не бе решен, а мащабът на проблема бе огромен. Редица ключови страни отказаха да подпишат договора от 1999 г. , забраняващ използването им, включително САЩ, Русия, Китай, Израел и Иран, докато Индия, Мианмар, Пакистан и Южна Корея все още ги произвеждат.

Princess Diana's iconic landmine walk is recreated by The Crown https://t.co/ZS8NfSdR9t pic.twitter.com/KtBasEJSnC — Daily Mail Online (@MailOnline) October 26, 2023

Дори в райони, където конфликтът отдавна е приключил, противопехотните мини създават опустошително и смъртоносно наследство. От Афганистан до Хърватия, Камбоджа до Либия, тези оръжия лежат заровени, чакайки да бъдат настъпени, продължавайки безразборно да убиват и осакатяват хора години наред.

Всъщност никой не знае колко противопехотни мини има в световен мащаб; някои датират от Втората световна война, местоположенията им отдавна са забравени. Според Международната кампания за забрана на противопехотните мини най-малко 5544 души са били убити или ранени от мини по света през 2021 г. Повечето от тези жертви са били цивилни. Половината от тях бяха деца.

Консултативната група по мините казва, че в Ангола, където принцесата направи своята емблематична разходка на площ от 7300 хектара (еквивалент на повече от 10 000 футболни игрища) все още трябва да бъде разчистена от мини.

И непрекъснато се поставят нови мини в конфликтни зони. Правителството на Украйна каза, че 724 души са били взривени от мини, като 226 от тях са били убити, откакто Русия е започнала пълномащабната си инвазия на 24 февруари 2022 г. Смята се, че сега има територия от 174 000 кв. км в Украйна, обсипана с противопехотни мини.

Like mother, like son. Last week, #PrinceHarry visited a HALO minefield in Angola and destroyed a landmine. His walk through a minefield resembled the same one his mother, Prince Diana, made 22 years ago. #Angola #PrincessDiana #Landmines pic.twitter.com/TlYquJcheL — The HALO Trust USA (@HALOTrustUSA) October 4, 2019

Въпреки това кампанията, която Даяна подкрепя, продължава. Нейните синове, принц Уилям и принц Хари, вече поеха мантията на нейното застъпничество и организации като Halo Trust, MAG и Международната кампания за забрана на противопехотните мини остават ангажирани с глобалните усилия за разминиране и подкрепата на общности, поразени от тези скрити, смъртоносни оръжия.