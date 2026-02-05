България

Кристалина Георгиева със стряскаща прогноза: Европа губи битката със САЩ и Китай

Шефът на МВФ Кристалина Георгиева предупреди в Брюксел, че ЕС изостава драстично от САЩ и Китай. Тя призова за спешни реформи срещу свръхрегулацията и „мързеливия капитал“, за да се спаси икономиката и социалният модел на Стария континент

5 февруари 2026, 10:52
Източник: БТА

У правляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева призова за спешни и решителни действия за „реенергизиране на Европа“, като предупреди, че икономическата конвергенция на ЕС се забавя, а конкурентоспособността на континента отслабва, предаде БГНЕС.

Тя направи изказването си по време на събитие в Европейската комисия в Брюксел, посветено на бъдещето на европейската икономика.

Георгиева подчерта, че Европейският съюз остава богат, креативен и справедлив, но относителната му икономическа тежест намалява. По думите ѝ, през 2010 г. БВП на ЕС е бил сравним с този на САЩ и значително по-голям от китайския, докато днес разликата се е обърнала. Това постепенно подкопава способността на ЕС да поддържа своя социален модел.

Втората сериозна слабост е производителността. Европа изостава както в технологичните, така и в нетехнологичните сектори, а разликата със САЩ продължава да се увеличава. Третият проблем засяга мащаба и конкурентоспособността на европейските компании. Фирмите, създадени през последните 50 години, имат значително по-ниска пазарна капитализация в сравнение с американските си конкуренти, особено в сферата на високите технологии. Това затруднява растежа им и често тласка иноваторите да търсят развитие извън Европа.

На този фон ЕС е изправен и пред сериозни външни рискове. Руската инвазия в Украйна хвърля сянка върху европейската сигурност, а напрежението в трансатлантическите отношения носи икономически последици. МВФ изчислява, че евентуален срив в търговията със САЩ би струвал на ЕС около 0,3% от БВП тази и следващата година, върху вече загубени 0,5 процентни пункта.

Изходът, според Георгиева, минава през една ключова цел – значително по-бърз растеж на производителността. За постигането ѝ са необходими два паралелни процеса: структурни реформи на национално равнище и завършване на единния пазар чрез реално прилагане на четирите свободи – движение на стоки, услуги, хора и капитали.

Тя обърна внимание на високата цена на свръхрегулацията. Регулаторните бариери за вътрешната търговия в ЕС са два до три пъти по-високи от тези между щатите в САЩ, а мобилността на работната сила е около осем пъти по-скъпа. В енергетиката Европа плаща средно двойно по-високи цени от САЩ, а финансовата система остава фрагментирана в 27 национални сегмента, което води до „мързелив капитал“, неспособен да поема рискове в подкрепа на растежа.

Георгиева подкрепи идеята за създаване на „28-и режим“ – общоевропейска правна рамка за компании, която да позволи доброволно включване и да улесни растежа им на целия пазар на ЕС. Тя настоя това да стане чрез регламент, а не чрез директива, за да се избегне фрагментация.

В енергийния сектор МВФ вижда стратегическа уязвимост, която засяга конкурентоспособността и устойчивостта на Европа. Решението изисква премахване на националните субсидии, изграждане на междусистемни връзки, уеднаквяване на достъпа до мрежите и ускорено разрешаване на проекти за възобновяема енергия и съхранение.

По отношение на финансирането Георгиева посочи, че въпреки високия дълг в някои държави членки, общият дълг на ЕС остава по-нисък от този на САЩ и Китай. Това създава ограничено, но реално пространство за съвместно европейско финансиране на стратегически публични блага – от енергийна сигурност до отбрана.

Тя подчерта и значението на общата търговска политика, като приветства последните споразумения с Меркосур и Индия. По думите ѝ именно единният подход превръща 27-те държави членки в икономически субект със сравнима тежест с другите глобални сили.

В заключение Георгиева представи три конкретни предложения: превръщане на единния пазар в основен политически приоритет с ясно лидерство, определяне на твърд краен срок за неговото завършване и трансформация на имиджа на ЕС от „регулаторна суперсила“ в съюз, който бързо се адаптира и премахва остарели правила.

Изследване на МВФ показва, че ако вътрешните бариери в ЕС бъдат сведени до равнища, сравними със САЩ, производителността може да нарасне с до 20%.

„Аргументите за съвместни, решителни действия са недвусмислени“, заяви Георгиева и завърши с въпрос към европейските лидери: „Коя ще бъде следващата голяма глобална европейска история на успеха, сравнима с Airbus?“

Източник: БГНЕС    
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 4 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 4 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 4 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 4 дни
