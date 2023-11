Кремъл призова за "хуманитарни паузи", за да се позволи навлизането на помощи в Газа

К ремъл днес призова за "хуманитарни паузи" във военната операция на Израел в ивицата Газа и описа хуманитарната ситуация в палестинския анклав като "катастрофална", предаде Ройтерс.

Русия ще продължи контактите си с Израел, Египет и палестинците, за да помогне да се гарантира, че хуманитарните доставки могат да бъдат осигурявани в Газа, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков на редовен брифинг.

