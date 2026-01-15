Свят

Русия обяви големи победи на фронта в Украйна

Според Института за изследване на войната, това не е съвсем вярно

15 януари 2026, 16:56
Русия обяви големи победи на фронта в Украйна
Източник: AP/БТА

Р уските войски освободиха около 8 населени места и поеха контрол над повече от 300 квадратни километра украинска територия през първите две седмици на януари, обяви началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Русия генерал Валерий Герасимов на работна среща в пункт за управление на войсковата групировка "Център", предаде ТАСС.

По-рано Русия съобщи, че през миналата година е завзела 6640 кв. км в Украйна, припомня "Ройтерс".

Путин: Русия е превзела 5000 квадратни километра в Украйна през 2025 г.

Руските сили на практика настъпват по всички направления в зоната на специална военна операция, каза Герасимов.

"Военнослужещите от групировката войски "Днепър" напредват към град Запорожие. Освободени са населените пунктове Белогорие и Новобайковское", допълни той.

Путин: Русия е превзела 189 украински населени места

"След освобождаването на населения пункт Северск Южната групировка войски се придвижва активно в посока Славянск", отбеляза още Герасимов.

Според базираният във Вашингтон Институт за изследване на войната обаче руското настъпление в Украйна се забавя от началото на тази година заради влошаването на времето и студа в Украйна.

Източник: БТА, Десислава Иванова    
Русия война Украйна
Последвайте ни
Правната комисия отхвърли 100% машинен вот

Правната комисия отхвърли 100% машинен вот

Тръмп заплаши да потуши

Тръмп заплаши да потуши "бунта" в Минесота с армията

Теменужка Петкова: Правителството ще индексира еднократно възнагражденията с 5%

Теменужка Петкова: Правителството ще индексира еднократно възнагражденията с 5%

Почина Принцеса Ирина Гръцка и Датска, сестра на кралица София Испанска

Почина Принцеса Ирина Гръцка и Датска, сестра на кралица София Испанска

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Ванкеловият двигател изчезна от Европа, Mazda спира MX-30 R-EV

Ванкеловият двигател изчезна от Европа, Mazda спира MX-30 R-EV

carmarket.bg
15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония
Ексклузивно

15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония

Преди 12 часа
<p>Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден</p>
Ексклузивно

Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден

Преди 10 часа
Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни
Ексклузивно

Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни

Преди 12 часа
Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава
Ексклузивно

Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава

Преди 10 часа

Виц на деня

– Как се нарича човек, който е щастлив в понеделник? – Пенсионер.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Пеевски: Закриването на комисията &bdquo;Анти-Сорос&ldquo; се бави</p>

Пеевски: Закриването на комисията „Анти-Сорос“ се бави, обществото трябва да знае кой защитава тези влияния

България Преди 17 минути

Трябва да се види кои са соросоидите в този парламент, настоя лидерът на „ДПС–Ново начало"

САЩ задържаха танкер, свързан с Венецуела

САЩ задържаха танкер, свързан с Венецуела

Свят Преди 1 час

Конфискацията е извършена в Карибския регион

Затвориха АМ "Марица" заради преобърнал се тир

Затвориха АМ "Марица" заради преобърнал се тир

България Преди 2 часа

Заради катастрофата е спряно движението в участъка при км 33 край Хасково

Русия едва ли ще рискува "репутационен провал" чрез намеса в протестите в Иран

Русия едва ли ще рискува "репутационен провал" чрез намеса в протестите в Иран

Свят Преди 2 часа

Бивш руски дипломат и анализатори тълкуват сдържаната реакция на Москва спрямо протестите и политическото напрежение

Как да не се отчайваме през зимата – съветите на северните народи

Как да не се отчайваме през зимата – съветите на северните народи

Любопитно Преди 2 часа

Вместо да се борят с природата скандинавците са се научили да съжителстват с нея

След като коне убиха момиче на пътя, ново развитие по делото

След като коне убиха момиче на пътя, ново развитие по делото

България Преди 2 часа

Стадото коне били оставени без надзор

Русия се уплаши от войските на НАТО в Гренландия

Русия се уплаши от войските на НАТО в Гренландия

Свят Преди 3 часа

Москва: НАТО избра пътя на ускорена милитаризация на Севера

От Джак Спароу до Железния човек: Най-скъпите роли в историята на киното

От Джак Спароу до Железния човек: Най-скъпите роли в историята на киното

Любопитно Преди 3 часа

Шест емблематични холивудски роли – от Джак Спароу и Нео до Железния човек – донесоха на Джони Деп, Киану Рийвс, Брус Уилис, Том Круз, Уил Смит и Робърт Дауни-младши стотици милиони долари чрез хонорари и и проценти от печалбите

И Габрово вече има две площадки за въздушни линейки

И Габрово вече има две площадки за въздушни линейки

България Преди 3 часа

Второ болнично вертолетно летище там беше открито от Гроздан Караджов

Кадри от мястото на трагедията - навес се срути в София, загина работник

Навес се срути върху трима души в София, единият е починал

България Преди 3 часа

Навесът се е срутил при ремонтни дейности

Бомбена заплаха свали турски самолет в Барселона

Бомбена заплаха свали турски самолет в Барселона

Свят Преди 3 часа

Един от пътниците променил името на хотспот мрежата за Wi-Fi на телефона си

Технологичен гений е новият министър на отбраната на Украйна

Технологичен гений е новият министър на отбраната на Украйна

Свят Преди 3 часа

Михайло Федоров обещава да пренесе технологичния си опит в сектора, като развие още повече авангардната програма за дронове на армията

Дъщерите на Чарли Шийн се скараха заради момче

Дъщерите на Чарли Шийн се скараха заради момче

Любопитно Преди 3 часа

Сами Шийн публично обвини сестра си в това, че тайно се среща с бившия ѝ приятел

Кремъл: Тръмп мълчи относно предложението на Путин за ядрени оръжия

Кремъл: Тръмп мълчи относно предложението на Путин за ядрени оръжия

Свят Преди 4 часа

Договорът New START изтича през февруари

.

Русия иска да завземе Гренландия? Каква е целта ѝ в Арктика

Свят Преди 4 часа

Русия представи стратегията си за развитие на Арктика до 2035 година още през 2020-а

<p>Как реагираха партиите на избора на президента да връчи третия мандат на АПС</p>

Как реагираха партиите на избора на президента Радев да връчи третия мандат на АПС

България Преди 4 часа

Всичко от днес

От мрежата

Четири неща, които стресират домашната ви котка

dogsandcats.bg

Случайно забременяване при кучетата: Какво трябва да знаят стопаните

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

Джейсън Стейтъм смени екшъна с каска и ски и отведе семейството си на зимна ваканция в Австрия

Edna.bg

Анита от "Игри на волята" чака бебе

Edna.bg

Съобщиха добри новини за Любо Пенев

Gong.bg

Sky Sports Germany: Клоп може да поеме Реал Мадрид!

Gong.bg

И Добрич обяви грипна епидемия

Nova.bg

В Правната комисия отхвърлиха 100% машинен вот на изборите

Nova.bg